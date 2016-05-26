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Sağlık Şakaya Gelmez

Bireyin kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için ilk başta sağlıklı olmaktır. Birey sağlığının her daim yerinde olmasını ister ve bunun içinde imkanları dahilinde doktor kontrollerini aksatmaz.

26 Mayıs 2016 Perşembe 18:18
Sağlık Şakaya Gelmez
 Bireyin kaliteli bir hayat sürdürebilmesi için ilk başta sağlıklı olmaktır. Birey sağlığının her daim yerinde olmasını ister ve bunun içinde imkanları dahilinde doktor kontrollerini aksatmaz.

             
Kesinlikle bir doktor tarafından verilmesi gereken ilaçların satın alındığı eczaneler sağlık konusunda vazgeçilmez kurumlardır. Sadece herhangi bir şekilde dizayn edilen rafların kullanılamayacağı eczaneler için üretilen özel eczane mobilya ürünleri vardır.

             
Bireyin sadece ilaç ve benzeri ihtiyaçlarının değil aynı zamanda vücudu ile ilgili sağlıklı tüm ürünlerin yer aldığı bu sağlık kurumları özel bir eczane dekorasyonu ile kurulmaktadır. Eczanenin açılacağı ilde bulunan il sağlık müdürlüğü onayı ile açılacak olan eczane yine bölge ecza odasının hazırladığı rapora göre eczane dizayn kurallarına bağlı kalarak bu sağlık kuruluşunu açmak ile yükümlüdür.

             
Eczanede satılmak üzere bulunan ilaçlar ile dermokozmetik ürünler, besin takviyeleri ayrıca eczanede bulunması gereken laboratuvar bölümünün müşterilerin alış veriş yaptıkları bölümden ayrı tutularak gerekli tüm tıbbi envanterler ile birlikte dizayn edilmesi önemlidir. Yine eczacılar odası tarafından belirlenmiş kurallar olan eczane sahibinin diplomasının büyük boy olarak müşterinin görebileceği bir yere asılması aynı zamanda ruhsat ve Atatürk posterinin bulunması önemlidir.

             
İnsanlığa en faydalı mesleklerden biri olan eczacılık mesleğini yapmaya karar vermiş kişilerin teknik ve dizayn konularında en fazla yardım aldığı Onur Eczane Tasarımı 2003 yılından beri gelişen teknolojiye uygun olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ile eczacıların en büyük yardımcısı olmuştur.
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