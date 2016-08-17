Sağlıklı Dişler Ve Diş Beyazlatma

Güzel ve sağlıklı dişler her zaman vücut sağlığına olumlu etkileri bulunduğu gözlemlenmektedir. İhmal edilen çürük ve diş hastalıkları kalp hastalıklarından, böbrek ve ülsere neden olmaktadır.

Confident ağız ve diş sağlığında sağlıklı dişlere sahip olmak için öncelikle bakım gerekmektedir. Dişleri devamlı olarak fırçalamak belirli zamanlarda diş doktoruna gidilmesi tavsiye edilmektedir.

Dişlerin zamanla renk değişimine uğraması durumunda diş beyazlatma yapılmaktadır. Dişlerin görünümü gülümsemeyle birlikte her zaman önemli olduğundan estetik işlemleri arasında yer almaktadır. Dişlerdeki lekeleri yok etmek için en etkili çözümlerden biridir.

Dişlerin yapısında bozukluk ve eğrilik olması durumunda düzensizlikleri tedavi etmek amaçlı diş teli takılmaktadır. Telden rahatsızlık duyanlar için şeffaf olanları da bulunmaktadır. Uzun bir süre takılması gerektiği için kişiye özel olarak yapılmaktadır.

Ağız ve dişlerde oluşan hastalıklar yüzünden ağız kokusu kişiyi ve çevresini rahatsız etmektedir. Nefesten gelen koku genelde dişeti hastalıkları ve iltihaplardan meydana gelmektedir. İnsanların yaşamlarını etkileyen koku çoğu zaman olumsuz olarak etkilemektedir.