Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Samsung Buzdolabı İle Sebze Ve Meyveleriniz Her Daim Taze

Samsung Buzdolabı İle Sebze Ve Meyveleriniz Her Daim Taze

18 Ağustos 2016 Perşembe 20:25
Samsung Buzdolabı İle Sebze Ve Meyveleriniz Her Daim Taze

3 yıl garantili samsung buzdolabı ile hayata taptazeliğiyle bakacaksınız. Evinizdeki en gerekli beyaz eşya buzdolabıdır. Meyve sebzelerinizin uzun süre taze kalabilmesi için en ideal beyaz eşyadır. Buzdolabının kaliteli olması demek, içine hangi malzeme konarsa konsun, buzdolabından kötü kokular gelmemesi demektir. En ufak bir malzeme koyduğunuzda bile tüketene kadar o koku sizi rahatsız eder. Ama onlineportakal sizleri bu konuda da çok düşünüyor. Gözü kapalı alacağınız yılların verdiği güven ve kalite ile harekete geçen onlineportakal, sizinle.

Samsung Çamaşır Makinesi Onlineportakal Sunumuyla Sizleri Fethedecek

·        Kıyafetlerinizi yıkamanız gerekiyor ve aynı zamanda da vaktiniz mi yok? O zaman size ait olan samsung çamaşır makinesi özelliklerinden speed wash özelliğini kullanınız.

·        Sessiz bir ortamda biraz kestirmek istiyorsanız eğer, slient wash komutunu kullanın.

·        Sizin istekleri doğrultusunda tasarlanarak hazırlanan çamaşır makineleri, hayatınızdaki yükü bir nebze de olsa sırtınızdan atıyor.

Samsung Telefonlar İçin Siz De Onlineportakal'ı Takipte Kalın

Sizler de samsung telefonlar istiyorsanız, yapmanız gereken şey çok basit. Sadece onlineportakal.com internet adresine tıklamak.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv