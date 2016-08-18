Samsung Buzdolabı İle Sebze Ve Meyveleriniz Her Daim Taze

3 yıl garantili samsung buzdolabı ile hayata taptazeliğiyle bakacaksınız. Evinizdeki en gerekli beyaz eşya buzdolabıdır. Meyve sebzelerinizin uzun süre taze kalabilmesi için en ideal beyaz eşyadır. Buzdolabının kaliteli olması demek, içine hangi malzeme konarsa konsun, buzdolabından kötü kokular gelmemesi demektir. En ufak bir malzeme koyduğunuzda bile tüketene kadar o koku sizi rahatsız eder. Ama onlineportakal sizleri bu konuda da çok düşünüyor. Gözü kapalı alacağınız yılların verdiği güven ve kalite ile harekete geçen onlineportakal, sizinle.

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· Kıyafetlerinizi yıkamanız gerekiyor ve aynı zamanda da vaktiniz mi yok? O zaman size ait olan samsung çamaşır makinesi özelliklerinden speed wash özelliğini kullanınız.

· Sessiz bir ortamda biraz kestirmek istiyorsanız eğer, slient wash komutunu kullanın.

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