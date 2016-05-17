SANDALYE TASARIMLARI VE ÜRETİMİ

Sandalyelerini yenilemek ve güncel ürünleri takip etmek isteyenler, mobilya firmalarını ziyaret etmelidir. Üreticiler,ahşap sandalye ve iç mekan dekorasyonu konusunda isteyen herkese yardımcı olmaktadır.



Sandalyeler hafif strüktürel özelliklerinin yanında, estetik açıdan da geniş bir yelpazeye sahiptir. Sandalye kullanımı, kullanıcı ihtiyaçlarına göre şekil alabilir. Hem tasarımda hem de üretim aşamasında esneklik sağlar. Mekanda da yerden kazanç sağlaması ve herkese hitap eden stillerde üretilebilmesi, en belirgin özelliklerindendir. Fiyat konusunda da her alıcıyı memnun edecek bir seçenek mutlaka bulunabilir. Bebek maması sandalyeleri, yetişkin ve çocuk sandalyeleri, yaşlılar için üretilen sandalyeler, engellilere özel olarak tasarlanan sandalyeler de en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer alır. Son dönemlerde modern çizgilerin yanında, klasik parçalar da yeniden gündemdedir. Kabartmalı ve desenli modellerde üretilen sandalyeler bu ürünlerin başında gelir.