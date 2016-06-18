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Selülit Ve Sıkılaşma Tedavisi

Selülit Ve Sıkılaşma Tedavisi

18 Haziran 2016 Cumartesi 21:10
Selülit Ve Sıkılaşma Tedavisi

Selülit oluşumu lenf ve kan dolaşımındaki çeşitli bozukluklar tarafından tetiklenmektedir. Selülit oluşumuna neden olan faktörler arasında düzensiz ve yanlış spor yapmak ile birlikte sık sık kilo alıp vermek de bulunmaktadır. Selülit problemi kadınlarda erkeklere göre daha sık gözlenmektedir. Kadınların sıkça şikayet ettiği selülit sorunu, selülit ve sıkılaşma tedavisi sayesinde önüne geçilebilir durumdadır.

Bölgesel Zayıflama Ve İncelme

Bölgesel yağlanma birçok insanın ortak sorunudur. Spor ve diyetle kilo kaybı mümkün olmakla beraber çoğu zaman bölgesel yağlanma probleminin önüne geçilememektedir. Bu görüntü insanların vücudundan memnun olmamasına neden olmaktadır. Teknolojinin desteği ile birlikte zayıflama ve incelme tedavisi yardımıyla bölgesel kilolardan kurtulmak mümkündür.

Vücut Gençleştirme Tedavisi

Cilde sağlıklı görüntüsünü veren madde kollajendir. Yıllar geçtikçe ciltteki kollajen miktarı azalır ve bu da renk bozukluğu, sarkma, gevşeme gibi çeşitli istenmeyen durumlara yol açar. Vücut gençleştirme tedavisi teknolojik cihazlar yardımı ile bu sorunların hepsinden kolayca kurtulmanızı sağlar. Ayrıntılı bilgi için esstanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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