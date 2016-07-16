Özel gün gelmeden, siz de ne alsam telaşına düştüyseniz, sizi kurtaracak en eğlenceli fikir kapınıza gelmeye hazır. En taze ve lezzetli malzemeler ile hazırlanmış sevgiliye kurabiye ürünümüz sizin için en uygun fiyatlarla üretilmektedir. 2 gün öncesinden sipariş edebileceğiniz bu tatlı kurabiyeleri en güzel haliyle sevgiliniz için hazırlıyoruz.

● Yıldönümü kurabiyeleri

● Kutlama kurabiyeleri

● Yılbaşı kurabiyeleri

● Özel desenli ve figürlü kurabiyeler

● Bayanlara özel kurabiyeler

● Çocuklara özel kurabiyeler

Çikolata Siparişi

Sevdiğinize hediye olarak çikolata siparişi vermek istiyorsanız, mutlaka mis gibi kokan Belçika çikolatası ile üretilmiş ürünlere göz atmalısınız. Sütlü, bitter, truff, madlen ve diğer özel günler için tasarlanmış çikolata çeşitleriyle bezenmiş hediyenizi dekoratif bir kutu seçerek hazırlatabilirsiniz.

Yeni İş Hediyesi

İş hayatına adım atmış bir tanıdığınızın ilk gününde yanında olmak mı istiyorsunuz? O zaman yapabileceğiniz en güzel tercih, onun için yeni iş hediyesi hazırlatmak ve işyerine göndermektir. Hemen ilginç ve lezzetli hediye fikirleri için birbuketmeyve.com adresini ziyaret edin ve siparişinizi hazırlatın.