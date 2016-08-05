Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

Sigortanı Hemen Hesapla Uygun Teklifi Kaçırma!

Sigorta Teklifi alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Farklı sigorta firmalarından teklif alın, supersigortam.com farkını görün. Uzmanlarımız size en uygun seçenekleri sunacaktır.

05 Ağustos 2016 Cuma 23:26
Sigortanı Hemen Hesapla Uygun Teklifi Kaçırma!


 Öncelikle hesabınızı iyi yapın.  Supersigortam.com size en güncel sigorta hesaplama araçlarıyla bu konuda en mükemmel desteği veriyor.  Hesaplamadan sonra teminat içeriğine dikkat edin. Burada uzman desteği önem taşıyor. Ayrıca hasar anında sigorta şirketinize ulaşmanız çok önemli. Çağrı merkezimizden ya da web sitemizden 7 gün 24 saat bize ulaşabilirsiniz.  Size, ailenize ve işyerinize en uygun en özel yapılandırılmış sigorta paketlerini supersigortam.com ayrıcalığıyla sunuyoruz.  Sigorta teklifi almanın her aşamasında bizden destek alabilirsiniz.

 En uygun fiyatlarla kasko hesaplama ve en uygun projelerin hazırlanması bunlarla mümkün. Supersigortam.com son derece güvenilirdir ve her türlü riski teminata alır.  Kaskonuzu hesaplayıp aracınızı risklere karşı teminata aldıktan sonra zorunlu trafik sigortasını unutmayın. 3. Şahıslara verebileceğiniz olası zararları teminata alan bu sigorta için de trafik sigortası hesaplama aracımızı kullanarak araştırmalarınıza başlayabilirsiniz. Eğer kasko ile beraber trafik sigortası da yaptırırsanız çok özel indirimler yakalayabiliriz.  Özel sağlık sigortanızı web sitemizden hesaplayabilirsiniz. Yatarak ya da ayakta tedavi ve hatta doğum teminatı gibi çeşitli sağlık sorunlarınızda teminat için kesenize en uygun sağlık sigortası çözümleri supersigortam.com adresinde uzmanlarımızın desteğiyle bulabilirsiniz.

Geç kalmadan hesabınızı yapın teklifin en uygununu kapın!

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv