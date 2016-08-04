Siyah Mermer İle Mekanların Havasını Değiştirin

Siyah Mermer ise, tüm bunların dışında, doğal mermerin kesilmesinden meydana gelmiştir. Görüntüsünün kusursuzluğu kadar, uygulama çeşitliliği dekoratör ve iç mimarlara rahat kullanım avantajı getirmektedir.

Dış Mekan Çözümlerinizde, Light Traverten çözümleri

İç Mimar, Dekoratör ve İnşaat mühendisleri tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen ve uygulandığı mekana eski, geçmişin izleriyle yüklü imajı kazandıran Light Traverten, uygun ödeme koşulları ile Eymer güvencesinde satışa sunuluyor. Cilalı yüzey yapısı ile yağmur, toz barındırmama özelliğine sahip ürünün zengin renk çeşitlerinden oluşan koleksiyonu, internet sitesinde yer almaktadır.

Noche Traverten İle Farkınızı Ortaya Koyun

İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilen (Koyu) Noche Traverten parlak cilalı yüzeyi ile emsalleri arasından kalitesi ve uygun ödeme koşulları ile ayrılıyor. Özellikle merdiven basamakları, Teras, havuz kenarı gibi alanlarda kullanılan Noche, uygulama kolaylığı kadar mekanlara kazandırdığı efekt ile de tercih ediliyor. Zengin ürün seçenekleri arasından, markaya özel fiyat avantajlarıyla seçim yapabilmek için, Efendioglu.com.tr internet sitesinden sipariş verebilirsiniz.