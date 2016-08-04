Siyah Mermer Nerede Kullanılır?

Şık bir görüntüye sahip olması ile bulunduğu mekanlara zengin ve temiz bir görüntü veren Siyah Mermer genellikle mutfak ve banyo gibi alanlarda tercih edilmektedir. Zaman zaman lekelenme problemlerinin görünmesi açısından olumsuz bir özelliği bulunan bu mermer türü için çok basit temizleme önlemleri alarak kısa sürede mermerleri eski görünümünü kazandırabilirsiniz.

Marmara Mermeri Sıklıkla Tercih Ediliyor!

Mermer türleri içinde bazı mermerler çeşitli özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Yapılarda vazgeçilmez bir şekilde yoğun olarak kullanılan Marmara Mermeri aynı zamanda uygun fiyatlı olması sebebiyle en kullanışlı mermer çözümünün elde edilmesine olanak tanır. Ayrıca dayanıklı olan bu mermer türü sağlam yapısıyla uzun süre boyunca kullanılabilir.

Mermer Döşeme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mermer döşemesinde en önemli konu döşemesi yapılacak olan mermerin kullanımına en uygun yüzey üzerinde mermer döşemesini yapmak olmalıdır. Bu yüzden Mermer Döşeme işlemine bu alanda deneyimli kişilere bırakılmalı ve uzun süre boyunca hasar almayacak zemin oluşturulması sağlanmalıdır. Efendioglu.com.tr adresinden ürün ve hizmet desteği alabilirsiniz.