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Sizinle Yaşayan Fiber Tesbih

Sizinle Yaşayan Fiber Tesbih

16 Ağustos 2016 Salı 20:05
Sizinle Yaşayan Fiber Tesbih

Kullandıkça renklerinin değişmesiyle bilinen fiber tesbihler, gerçekten özel ürünlerdir. Isıya dayanıklı olmalarıyla plastik imitasyonlarından ayırt edilebilmektedirler. Fiber tesbih çeşitleri genellikle kırmızı, kahverengi veya siyah renklerindedir. Sizinle beraber yaşadığını hissedeceğiniz fiber tesbihler, kullanıp rengi koyulaştıkça içinize ayrı bir huzur katacaktır.

Fildişi Tesbih ile Daha Özel Hissedebilirsiniz

Doğal, sert, beyaz ve opak bir madde olan fildişinin birçok kullanım alanı bulunduğu gibi, elbette tesbih yapımında da kullanılmaktadır. Değerli bir madde olan fildişi, tesbih gibi bir ürünle bir araya gelince çok daha özel olmakta ve hatta koleksiyon değeri bile taşımaktadır. Taneleri ve imameleri farklı şekillerde fildişi tesbih çeşitleri bulunabilmektir.

Göz Alıcı Renkleriyle Damla Kehribar Tesbihler

En çok tercih edilen tesbih türlerinden olan kehribar tesbihler, çok şık olan görüntüleriyle bu ünü hak etmektedirler. Fosilleşmiş reçine olarak da adlandırabileceğimiz bu özel ve zor bulunan maddenin en özeli damla kehribar sayılabilir. Damla kehribar tesbihler yarı saydamdırlar ve çok özel renklere sahiptirler.

Fiber, fildişi, damla kehribar tesbihleri dergahtesbih.com internet sitesinde kolayca bulup, seçiminizi yaptıktan sonra satın alabilirsiniz.

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