Er du træt af din bil og kan ikke komme af med den? Så står vi til rådig! Det skal ikke længere være svært at skrot te sin bil. Vi som autoriseret firma sætter pris på miljøvenlig skrot og derfor er vi ekstra opmærksomme, når vi skrotter din bil på den mest hensigtsmæssige måde, som både vil gavne dig og MILJØET!

Du kan få op til 60.000 Kr. KONTANT samme dag for din skrotbil. Vi sørger for at din bil bliver afhentet og transporteret fra din adresse. Vi sørger for som en ekstra service at afmelde dine nummerplader gratis. Når nummerpladerne er afmeldt, bliver vægtafgift/grøn ejerafgift samt forsikring indsat på din NEM-konti. Vi opkøber alle slags biler, uanset mærke, model eller årgang

· Din Skrotbil

· Din Personbil

· Din Varebil

· Din reservedelsbil

· Din defekte bil

· Din bil som er blevet kasseret til syn

· Din bil som er blevet trafikskadet

Hvis du kan genkende din bil fra en af de ovenstående beskrivelser, så kan du nemt og let udfylde blanketten på højre side, og vi vil så kontakte dig indenfor kort tid med et uforpligtende tilbud - hvis tilbuddet accepteres, kommer vi og henter din bil efter aftale. Vi afregner kontant på stedet. Kontakt os allerede i dag for et tilbud på din Skrotbil.

TLF. 71 49 73 49 eller E-Mail. info@skrotbiler.net

Mvh

www.skrotbiler.net