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Start Kredi İle En Uygun Konut Kredisi İmkanı

Start Kredi İle En Uygun Konut Kredisi İmkânı

25 Ağustos 2016 Perşembe 23:59
Start Kredi İle En Uygun Konut Kredisi İmkanı

Kredi kullanmak isteyen tüketicilerin risklerini azaltmak ve onlara bu zorlu süreçte destek olmak amacı ile hizmet sunan Start Kredi, tüm Türkiye'ye ücretsiz olarak hizmet ulaştırmaya devam etmektedir. 48 saat içerisinde sizler için en uygun konut kredisini bulan bu sistem, kolaylıkla tüm işlemlerinizi tamamlamanıza olanak tanımaktadır.

 Bankalardan konut kredisi teklifi alabilmek için öncelikle mali durumunuz, istediğiniz borç tutarı ve emlak bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Sonrasında Start Kredi, bankaların sizler için rekabet etmesini sağlayarak sunulan en özel kredi teklifini seçmektedir. Tamamen şeffaf olan bu süreç sonrasında almış olduğunuz teklifi beğenirseniz eğer size yalnızca evrakları hazırlayıp imza için bankaya gitmek kalıyor.

  İhtiyaç kredisi kullanımlarında da en özel kredi oranlarından faydalanabilmek için kredi hesaplama yöntemini kullanabilirsiniz.

Türkiye'de bir standart haline gelmeyi hedefleyen bu başarılı kredi hesaplama sistemi hakkında tüm detaylı bilgiler startkredi.com adresinde yer almaktadır. Kurulduğu günden bu yana güvenilir hizmet anlayışını benimseyen Star Kredi, tüm bilgilerini koruyarak 3. kişilerle kesinlikle paylaşmamaktadır.

 

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