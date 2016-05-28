Tarafsız Ve Profesyonel Oto Ekspertiz

Tüm Detayların İncelenmesi İle Oto Expertiz
İkinci el araçların satışlarında da aracınızın ne durumda olduğunu kesin bir belge ile ispatlamak büyük önem taşımaktadır.
· Firmamız bu konuda özenli bir çalışma yürütmektedir.
· İsterseniz araç başında, isterseniz servisimizde tarafsız bir şekilde oto expertiz işlemi yapılmaktadır.
· Profesyonel ve konusunun uzmanı ekibimiz sizlere sertifikalı bir rapor yazılmaktadır.
Kaliteli Araç Ekspertiz
Araç ekspertizinde firmamızın konusunun uzmanı kişilerce kaporta aksamı ve mekanik aksamda incelemeler yapılmaktadır. kaliteli bir araç ekspertiz işlemi yapabilmek ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için teknolojinin olanaklarından faydalanmaktayız. İnceleme sonucunda tüm bulgular tarafsız ir şekilde raporlanmaktadır. Uzmanlarımız sözlü olarak ve yazılı olarak raporu sizlere sunmaktadırlar. Ayrıca araç ve ekspertiz sertifikası www.otoekspertest.com adresinde kayıt altına alınmaktadır.
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