Tarafsız Ve Profesyonel Oto Ekspertiz

İkinci el araç alımlarında, araçlarının durumunun net olarak bilinmesi oldukça önemlidir. Ancak bu durumun güvenilir ve profesyonel bir şekilde yapılması günümüzde pek mümkün olmamaktadır. Bu durum için firmamız güvenilir ve profesyonelhizmeti sunmaktadır. Gelişmiş teknolojik olanaklar ile kaliteli ve kısa sürede araçların durumları belirlenmektedir.

Tüm Detayların İncelenmesi İle Oto Expertiz

İkinci el araçların satışlarında da aracınızın ne durumda olduğunu kesin bir belge ile ispatlamak büyük önem taşımaktadır.

· Firmamız bu konuda özenli bir çalışma yürütmektedir.

· İsterseniz araç başında, isterseniz servisimizde tarafsız bir şekilde oto expertiz işlemi yapılmaktadır.

· Profesyonel ve konusunun uzmanı ekibimiz sizlere sertifikalı bir rapor yazılmaktadır.

Kaliteli Araç Ekspertiz

Araç ekspertizinde firmamızın konusunun uzmanı kişilerce kaporta aksamı ve mekanik aksamda incelemeler yapılmaktadır. kaliteli bir araç ekspertiz işlemi yapabilmek ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için teknolojinin olanaklarından faydalanmaktayız. İnceleme sonucunda tüm bulgular tarafsız ir şekilde raporlanmaktadır. Uzmanlarımız sözlü olarak ve yazılı olarak raporu sizlere sunmaktadırlar. Ayrıca araç ve ekspertiz sertifikası www.otoekspertest.com adresinde kayıt altına alınmaktadır.