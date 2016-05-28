Taraftar Nevresim Takımları

Ev tekstili pazarı günden güne birçok markanın pay elde etmeye çalıştığı bir endüstri .Bunu gören birçok üretici bu yarışta ben de varım diyor, yeni ürünlerle rekabete katılıyor. Şu an sektörün hakimi olan firmalar da bunu görerek ürün çeşitliklerini arttırmaya çalışıyorlar. Normal serilerinin dışında çocukları hedef alan çizgi roman kahramanlarının lisanslı nevresimlerini, taraftarlar için tuttukları takımın taraftar nevresim takımları modellerini pazara sunuyorlar.

Popülerliğine göre takımların destekçilerini potansiyel müşteri olarak gören birkaç firma bu işi ciddiyetle yapıyor. Örnek olarak Taç yıllardır Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ev tekstili ürünlerini tüketicilere sunuyor. Sarev ise Anadolu'nun güzide iki klubü olan Eskişehirspor ve Bursaspor'un ev tekstili ürünlerini taraftarlarıyla buluşturuyor.

Aslında klüplerin ev tekstili ürünlerini satın aldığınızda sadece ürün ihtiyacınızı karşılamıyorsunuz. Bu tür ürünler klüplerin verdiği lisanslar ile üretildiklerinden, destekçisi olduğunuz takımın para kazanmasına da yardımcı olmuş oluyorsunuz.

Tabi ki standart olarak üretilen modeller zamanla değişiyor fakat bazı durumlarda ekstra tasarımlar tüketicilere sunulabiliyor. Dönem dönem bazı takımların satış oranlarına göre nevresim modellerinin güncellenmesi gerekebiliyor. Mesela, geçen sene Galatasaray şampiyon olup 4. yıldızı aldığında, Taç zaman kaybetmeden 4.yıldız Galatasaray Nevresim Takımı modelini piyasaya sunmuştu. Kendi satış rakamlarımıza bakınca bu stratejinin ne kadar doğru bir adım olduğunu gördük. Bu sene ise şampiyon el değiştirdi. Kara kartallar yarışı önde bitirerek, taraftarlarını mutlu etti. Büyük bir ihtimal Beşiktaşlılar yakın zamanda daha çok lisanslı ürün alacak. Belki de, şampiyonluğu kutlamak adına gelecek günlerde yeni bir Beşiktaş nevresim takımı modeli karşımıza çıkacak (not düşelim, üreticiden böyle bir bilgi almadık, sadece bizim tahminimiz).

Eğer ki, hem futbol meraklısı, hem de yeni bir ev tekstili ürünü ihtiyacı olan biriyseniz, klubünüzün ürünlerine bakmadan karar vermeyin. Dediğimiz gibi hem alışveriş yapma, hem de maddi olarak tuttuğunuz takıma destek olma şansını bir düşünün. Eğer orjinal ürünlere ulaşmak istiyorsanız, Taç ve Sarev in sitelerinden ürünlere ulaşabilirsiniz. Ya da bahsettiğimiz markaların ürünlerinin garantili olarak satışının yapıldığı Arzumdekor internet mağazası sayfalarında bu ürünlere ulaşabilirsiniz.

Son olarak hatırlatalım, hangi takımı tutarsak tutun, öncelikle birbirimize saygılı olalım. Yaşasın centilmenlik, yaşasın Türk futbolu...