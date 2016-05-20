Tarayıcı Oyunların Kralı Agario

İçinde bulunduğumuz yıla damgasını vuran ve çıktığı günden beri internet dünyasını kasıp kavuran Agario çılgınlığını hala denemediyseniz, gerçekten çok şey kaybettiğinizi söyleyebiliriz.

Çok kısa bir sürede oldukça sevilen bir oyun haline gelen tarayıcı tabanlı agario ile bilgisayar başında canınız sıkılıyorsa kendinize en güzel eğlenceyi bulabileceksiniz. Bilgisayar oyunlarının oldukça revaçta olduğu günümüzde tarayıcı tabanlı oyunların tekrar hatırlanmasını sağlayan Agar.io ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Öncelikle oyunun giriş ekranında kendinize bir kullanıcı adı belirledikten sonra oynamak istediğiniz bölgeyi seçiyor ve oyuna dahil oluyorsunuz. Oyunun büyük bir bölümü fare ile oynanıyor olsa da ara ara klavyeyi de devreye sokarak rakiplerinize yem atabilmeniz mümkün. Multiplayer bir oyun olan Agar.io'nun amacı; sizi yemek isteyen ve boyut olarak sizden daha büyük olan diğer rakiplerinizden kaçarken bir yandan da sizden daha küçük olan rakiplerinizi yemek ve gitgide büyümek üzerine kurulu. Oyunda etraftaki yemleri ve rakiplerinizi yiyip devasa boyutlara ulaştığınızda ise klavyenizde bulunan space tuşu ile daha ufak parçalara ayrılabilirsiniz. Aynı şekilde devasa boyutlarda gezinirken karşınıza çıkan ve sizden daha ufak olan rakiplerinize klavyenizde bulunan W tuşuna basarak kendinizden parçalar fırlatabilir ve onları kovalamanıza gerek kalmadan kolaylıkla yiyebilirsiniz. Rakipleriniz tarafından sıkıştırıldığınızda, en azından bir parçanızı kurtarmak ve tamamen yenilerek oyunu kaybetmemek adına da yine space tuşuna basarak kendinizi bölebilir ve rakiplerinizden kaçabilirsiniz. Ayrıca oyun içerisinde etrafa dağıtılmış olan yeşil renkli mayınları karşınıza alıp üzerinden rakiplerinize W tuşu ile yem atarak da onları saf dışı edebilirsiniz.

Tüm bunların dışında; Agar.io için yalnızca sitemize özgü ekstra özelliklerden de faydalanabilirsiniz. Ekranınızın sol üst köşesinde kazandığınız toplam skor miktarını, yediğiniz yem sayısını, oyun içerisinde geçirdiğiniz süreyi ve kazanabildiğiniz en iyi sırayı görebilirsiniz. Yine ekranın sol alt kısmında ise Agario ve bulunduğunuz kanal içerisinde o an oyunda olan Türk ve yabancı oyuncularla oynarken bir yandan da sohbet etme fırsatı bulabilirsiniz. Eğer oyuna ilk giriş aşamasında Facebook hesabınızı kullanarak kayıt olur ve kendinize kalıcı bir kullanıcı adı belirlerseniz, level sisteminden faydalanabilir ve ilerledikçe yeni seviyelere erişebilirsiniz.