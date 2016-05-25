Tesettürde Öncüyüz

www.giyimkabini.com olarak müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, kaliteli yeni ürün modellerini en uygun fiyatlar ile sunuyoruz. Her geçen gün modaya uygun olarak ürün çeşitlerimizi yeniliyoruz. Kampanyalarımız ile müşterilerimizin bütçesini düşünüyoruz. Tesettür giyimde öncü olma yolunda sizin sayenizde ilerliyoruz. Tesettür giyim modasını yakından takip ediyoruz. Sezona uygun tasarımlarla, renkleri birleştirerek ortaya mükemmel ürünler ortaya çıkarıyoruz. Modayı güncel olarak takip ederek ürünlerimize uyguluyoruz. Üstelik 100 TL ve üzeri siparişlerinizde kargonuzu ücretsiz olarak yolluyoruz. Kapıda ödeme seçeneği sayesinde ürününüzü görerek teslim alabilir, kapıda ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Tesettür abiye modellerimiz bu sene çok iddialı. Üstün çalışma üzerine tasarlanmış olan sitemizde kategorileri rahatça bulabilirsiniz. Kolay kullanımın düşünülerek yapıldığı sitemizde aradığınız ürünü rahatlıkla bulabilirsiniz. Ürünlerin sayfalarına girerek detaylı resimlerine ulaşabilirsiniz. Resimler ve detaylı bilgilerin bulunduğu ilan sayfalarından ürünü inceleyip, siparişini verebilirsiniz. Tesettür giyim modelleri sizleri bekliyor. 0 müşteri memnuniyeti üzerine kurulu politikamız sayesinde müşterilerimizin memnun olarak alışveriş yapmasını istiyoruz. İade ve değişim garantisi ile ürünleri koşulsuz şartsız iade edebilirsiniz.

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte tesettür tunik modelleri de renklendi. Modaya ayak uydurarak tasarladığımız ve renklendirdiğimiz tunikler, yazın gözdesi olacak. Akıllı telefon uygulamalarımız sayesinde ürünlere akıllı telefonlarınız üzerinden detaylı olarak ulaşabilir, siparişlerinizi telefonunuz üzerinden verebilirsiniz. Güler yüzlü müşteri hizmetleri sistemimiz sayesinde sorunlarınızı en çabuk yoldan halledebilirsiniz. Sizin sayesinde büyümeye devam ediyoruz.

http://www.giyimkabini.com/