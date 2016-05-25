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Tesettürde Öncüyüz

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte tesettür tunik modelleri de renklendi. Modaya ayak uydurarak tasarladığımız ve renklendirdiğimiz tunikler, yazın gözdesi olacak.

25 Mayıs 2016 Çarşamba 09:05
Tesettürde Öncüyüz

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            Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte tesettür tunik modelleri de renklendi. Modaya ayak uydurarak tasarladığımız ve renklendirdiğimiz tunikler, yazın gözdesi olacak. Akıllı telefon uygulamalarımız sayesinde ürünlere akıllı telefonlarınız üzerinden detaylı olarak ulaşabilir, siparişlerinizi telefonunuz üzerinden verebilirsiniz. Güler yüzlü müşteri hizmetleri sistemimiz sayesinde sorunlarınızı en çabuk yoldan halledebilirsiniz. Sizin sayesinde büyümeye devam ediyoruz.

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