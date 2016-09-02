Bahis siteleri arasında en iyi masa oyunlarını Tipobet casino bölümünde bulabilirsiniz. Birbirinden güzel kart oyunları, video poker, slotlar ve 3D oyunlara Tipobet casino alanında ulaşmanız mümkün. Kısa süreli bir Tipobet üyelik formu doldurma işleminden sonra oluşturduğunuz hesap üzerinden bahis oynamaya başlayabiliyorsunuz. Bahis sitesi en güvenilir para yatırma ve para çekme işlemcileri ile çalışmaktadır. Güvenilir yöntemlerden birisini kullanarak üyelik hesabınıza istediğiniz miktarlarda para yatırma işlemi yapabilirsiniz. Para yatırma işlemi sonrasında Tipobet casino bölümündeki masa oyunları olan ;

- Blackjack.

- Bakara.

- Rulet.

- Hold'em.

oyunlarından birisine oturabilir ve doyasıya bahis oynama heyecanına başlayabilirsiniz. Casino bölümünün dışında canlı casino odalarında HD kalitede gerçek krupiye kızları ile bahis oyunlarına kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yatırımınızı şansınıza bağlı olarak sürekli katlayabilir ve Tipobet sitesinden yüksek kazançlar elde edebilirsiniz.

Tipobet Lisans ve Güvenilirlik

Bahis oynatma ve yürütme lisansını Malta hükümetinden alan bahis platformu üzerinde yer alan tüm ürünler lisanslı ürünlerdir. Kullanıcılar üyelik sonrası kazandıkları bahis bonuslarını da güvenle kullanabilmektedirler. Birçok bahis sitesinde olduğu gibi Tipobet bahis sitesinde de Tipobet güvenilir mi sorusu aklımıza gelmektedir. Tipobet güvenlik sertifikasına sahip bir sitedir. Sitenin adres satırındaki https ibaresine bakarak sitenin güvenlikli olduğunu anlayabilirsiniz.

Tipobet Ödeme Sorunu

Bahis sitesinde kazanç elde ettiğinizde ödemelerinizi istediğiniz bir güvenilir yöntem ile çekebilirsiniz. Bunlar kredi kartı, skrill, neteller, ecopayz ve banka transferi seçeneklerinden oluşmaktadır. Yapacağınız para çekme işlemi öncesinde üyelik bilgilerinizin eksiksiz olmasına dikkat ediniz. Bu sayede para çekme aşamasında sorun yaşamazsınız. Eğer eksik bilgi veya yanlışlık varsa Tipobet size ödeme yapmayabilir. Aynı zamanda kredi kartı ile yapılan para çekme işlemlerinde de belge talep etmektedir.