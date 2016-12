Habercilik doğru ve ilkeli olduğu sürece, elbette ki objektif olma yönünden tüm insanlara eşit mesafede olmalı. Her ne kadar fanatik görünseler de bu şehrin halkının, hak edene gereken hakkı teslim ettiği de çok iyi biliniyor. Misafirperverliği ile bilinen aynı zamanda doğal güzellikleriyle de tüm dünyaya örnek olan bir şehir, güncel konularda pek çok haber sitesinin önemli kaynaklarından biri. Doğal güzellikleri Karadeniz’in muhteşem görüntüsüyle birleşirken, tüm şehrin çoğu zaman tek vücut olduğu da çok iyi biliniyor. Çoğu zaman şehri tek bir vücut haline getiren

Karadeniz insanının coşkusu nu tüm ülkeye yansıtmaya devam ediyor.

Futbol takımını canından çok seven bu yöre halkı, onun başarılarıyla coşarken, mağlubiyetlerinin üzüntüsünü de en derin derin hissediyor. Bazı dönemlerde şampiyonluk mücadelesi tüm şehri kaplarken, futbol takımının başarısız olduğu dönemler şehrin moral motivasyonunu da olumsuz şekilde etkilemekte. Bölgenin kültürel mirası ve yüzyıllara dayanan geçmişi, gezilip görülmesi bir şehri temsil etmekte. Her ne amaçla olursa olsun bu güzel şehre gelen insanların, en iyi misafirperverlikle karşılandığı da bilinen bir gerçek. Gittiği her yere 61 efsanesini taşımayı başaran bu güzel insanlar, haber konusunda da oldukça seçici. Taraftarı ile tek yumruk olmayı başaran bu güzel takımın, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile desteklenmesi çok önemli. Bilgi ve kaynak için ise Trabzon haber tüm yöre halkına yeter.

Sessiz sakin ve aynı zamanda huzurlu bir şehir olmakla birlikte, bu güzel şehirde haberlerin daha çok spor ağırlıklı olduğu da dikkat çekmekte. Genellikle birbirine saygılı ve insanlık anlamında düşünceli insanlardan oluşan bu bölgede, istenmeyen durumların nadiren oluştuğunu biliyoruz. Taraftarın coşkusu özellikle maç günlerinde tüm şehre yansımakta. İnsanlar aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek için çoğu zaman Avni Aker stadı tribünlerini doldurmaktalar. Sonuç her ne olursa olsun Trabzonspor sevdası, kalplerde önemli derecede yere etmeye devam ediyor. Önümüzdeki sezon daha iddialı bir takım oluşturulacağı şimdiden haberlere konu olurken. Özellikle kendi mirasını ve öz varlıklarını değerlendirmek bu şehrin uzun yıllardan beri sıkça başvurduğu bir yöntem olarak da kendini gösteriyor.

haberkibris