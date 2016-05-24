Trend Köşe Takımları

Trendlerin hızlı değişiminden, en çok etkilenen üretim alanı, muhtemelen mobilya üretimidir. Bir an çok tercih edilen bir koltuk takımı, birden hiç istenmeyen bir takım haline gelebilmektedir. Bu durum, üreticilerin kendilerini ve üretim teknolojilerini sürekli iyileştirme ve yenilemeleri için de, itici bir güç oluşturmaktadır. Yakın bir zaman kadar çok tercih edilen; 3+2+1+1 şeklinde ifade edilen koltuk takımları yerine, belli bir yaşın üstündeki insanlar için oldukça radikal olarak görülen köşe takımları gelmektedir. Geçmişte, klasik oturumlu koltuk takımları gözdeyken, trendlerin değişmesiyle köşe takımları hayatlarımıza girmişti. Şimdi ise, köşe takımlarının, tamamen kendilerine ait trendleri oluşmaktadır. Berke Mobilya’nın sitesi, köşe koltuk takımlarının son trendlerini takip etmek için doğru yerdir.

Berke Mobilya Yuvarlak Köşe Koltuklar

Adına tamamen zıt bir şekilde, 90 derecelik bir köşe oluşturmak yerine, dörtte üçü var olan bir daire gibi görünen bu koltuklar, trendlerin en heyecan yaratanlarından biri denebilir. L takımda denen köşe koltuklar, algının sınırlarını zorlayarak, neredeyse tam daire şeklinde, yuvarlak hatlarla üretilerek, evlerinde köşe oturma grubu olanların bile sahip olmak istedikleri bir yenilik haline geldi.

Trendlerin hızlı değiminden etkilenerek, sık sık oturma grubunu değiştirenler, şimdiden yuvarlak oturma gruplarını inceleyerek seçim yapmaya çalışıyorlar. Köşe koltuğun konacağı mekân çok küçükse, tam bir takımı sığdırmak mümkün değilse, daire yerine elips şeklinde görülen oturma grupları tercih edilebilir. Bu trende belirleyici olan, tamamen yuvarlak hatlar kullanılmasıdır. Yuvarlaklık hissini arttırmak için, koltukların üzerine konacak olan kırlentler, tam bir daire şeklinde veya silindir şeklinde kullanılabilir.

Dolaplı Köşe Oturma Grupları

L biçimli oturma grupları, son trendlerden etkilenerek, çok işlevli olmak adına, kol koyma yerlerine eklenen, küçük dolaplar veya çekmeceler ile üretilmektedir. Çoğu zaman oturan tarafından görünmeyen, yani koltuğun dış tarafında açıklığı olan bu küçük dolaplar, hep koltuğun havasına bir ağırlık katıyor, hem de oturanın keyfini düşünerek, konforlu bir kullanım sağlıyor. Bu küçük dolaplar, koltuğu döşemelik kumaşı ile kaplanarak, koltuğun iskeletine sabitlenerek, bütünsellik sağlanıyor. Bu koltuğun parçası durumundaki dolaplar, bazı modellerde, L biçimini oluşturan iki ayrı parçanın birleştiği noktaya, yani köşeyi oluşturan kısma konarak, aynı zamanda iki parçanın birleştiği noktada bir sehpa kadar kullanım alanı yaratmaktadır.

Berke Mobilya Puflu Köşe Koltuklar

Puf denince akla gelen, küçük ve çoğunlukla az kullanılan puflar akla gelmemelidir. Bir orta sehpa büyüklüğünde olan bu puflar, son trendlerin en belirgin özelliklerindendir. Koltuğun aynı döşemelik kumaşıyla kaplanan bu puflar, sert ve kaliteli süngerler ile kaplanarak, bozulması zor ve çok gergin duran bir görüntüdedir. Son trendlere göre, bu puflar, aslında orta sehpa olarak kullanılmak amacıyla üretilmiştir. Aynı zamanda, köşe oturma grubu tamamen dolduğunda, ayakta kimseyi bırakmamak için, ekstra oturma alanı yaratmak gibi de bir işlevi vardır.

Köşe Takımlarını incelemek için : https://www.berkemobilya.com.tr/kose-takimlari