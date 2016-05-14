Türkiye'deki Alevi Köyleri

Alevi Köyleri ve Alevi Coğrafi Dağılımı

Türkiye'de var olan Alevi köyleri veya Alevi nüfusu için bu konuda ciddi bilimsel alan çalışmaları yapılmadığından dolayı ne yazık ki çok farklı sayılar ortaya konulmaktadır. Alevi köyleri ve yerleşimlerinin sayısı net olarak bilinmediğinden dolayı Alevi nüfusu da tam olarak bilinmemekte bunun üstüne bir de mezhepsel önyargıların eklenmesi Alevi sayısının eksik olarak söylemesine neden olmaktadır. Birçok kişi tarafından Alevi nüfusunun en az on ile on beş milyon kişi arasında olduğu ifade edilmektedir.

Alevi köylerinin büyük oranda merkeze (şehir,ilçe,kasaba) çok uzak, tabiri caizse "kuş uçmaz kervan geçmez" dağlık ve güç bölgelerde yaşamayı seçtiği bilinmektedir. Bunun en büyük nedeni merkezi iktidara uzak olma düşüncesidir. Çünkü Aleviler yüzyıllardır merkezi iktidarlar tarafından saldırılara, hakaretlere ,baskılara uğramışlar ve bunun neticesinde yok olmamak veya asimilasyona uğramamak için uzak yerleşim alanlarını kendileri için daha güvenli bulmuşlardır.

Aleviler, 1960 öncesine kadar büyük bir çoğunlukla köylerde yaşamışlardır. Alevi köylerinde insanlar daha çok tarım ve hayvancılık ile uğraşmışlardır. Alevilerin köylerde, küçük yerleşim alanlarında yaşamalarının getirdiği bir takım zorluklar , merkezin imkan ve fırsatlarından yararlanamamaları Alevilerin devlete olan bakış açılarında onarılmaz yaralar açmıştır. Son 60 yıla kadar kapalı bir toplum, kapalı bir inanç grubu olarak yaşaması münasebetiyle bir takım art niyetli kişi ve yapılanmalar tarafından çok çirkin iftiralara uğradılar. Alevilerin, kapalı bir toplum olarak kalmasının en büyük nedeni siyasal, mezhepsel ve inançsal farklılıklardır. Türkiye'de önemli bir nüfusa sahip olmalarına karşın Alevilerin karar alıcı, yönetim mekanizmalarında yer alamamaları, bugün bile bir Alevi Vali'nin olmaması gibi yüzyıllardır dışlanan, temeli inanç,ibadet olan Alevilerin hâlâ "şüpheli" konumunda olduklarını düşünmelerine neden olmakta, uygulamalara bakıldığında da böyle düşünmelerinin normal olduğu anlaşılmaktadır.

Köylerde,kırsal bölgelerde yaşayan Aleviler, 1960'lardan başlayarak şehirlere hatta yurtdışına göç etmeye başladılar. Alevi köyleri kısa zamanda kentlere göç eden insanlardan dolayı boşaldı. Alevi köylerinden göç eden bu insanlar inanç bağlamında, ibadet anlamında çok büyük problemlerle karşı karşıya kaldılar. İbadet yapabilecekleri, inançlarını köydeki gibi yaşayabilecekleri bir ibadethaneleri o dönemde ne yazık ki kentlerde yoktu. Ayrıca farklı coğrafi bölgelerden gelmeleri, inanç ve ibadet olarak özelde ortak bir metne sahip olmamaları, egemen dinsel otoritenin baskıları nedeniyle Alevilerin yaşamları köydeki yaşamlarından daha zor hale geldi.

Türkiye'nin 7 bölgesine bakıldığında hemen her yerinde Alevi köylerine rastlamak mümkündür. Türkiye coğrafyasında Alevi köyleri bakımından Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi en az Alevi nüfusa sahiptir. Alevi köylerinin en yoğun biçimde İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde oldukları söylenebilir. Alevi köyleri sayısı bakımından en çok Alevi köyü bulunan ilimiz Sivas'tır. Sivas Alevi köyleri sayısı yapılan bir araştırmaya göre 460'tır. Sivas Alevi köylerinden sonra Tokat Alevi köyleri ,Malatya Alevi köyleri, Erzincan Alevi köyleri ,Tunceli , Çorum, Amasya, Yozgat gelmektedir.

Kaynak: http://www.zohreanaforum.com