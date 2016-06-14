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Türkiye’nin İnşaat Firma Haberleri

Türkiye’nin İnşaat Firma Haberleri

14 Haziran 2016 Salı 01:57
Türkiye’nin İnşaat Firma Haberleri

                Ülkemizde yapı ve inşaat sektörü çok hızla gelişmiş ve bugün dünyanın ve Avrupa’ nın sayılı ülkeleri arasında yer almaktayız.

             Gelinen noktada en son malzemeler en yeni teknolojiler kullanılmakta mimari açıdan ve kullanım açısından en iyi binalar inşa edilmektedir. Binaların yanı sıra malzeme üretimi de kendi ülkemizde gerçekleştirilmekte kendi mimar ve mühendislerimiz yetiştirilmekte ve diğer ülkelere hizmet ve teknoloji aktarımı yapılabilmektedir.

                 yapi.com. tr Türkiye’nin ilk dijital platformda inşaat firma haberleri portalıdır. İnşaat sektörü bu alandaki gelişmeleri hızla alabilmektedir.

            Yenilikler gelişmeler tüm inşaat ihaleleri yayınlanmakta ülkemizin her yerinden ulaşılabilmektedir.

                 Mimarlar, eğitimciler, öğrenciler ve inşaatla ilgili her kes interaktif ortamda buluşabilmekte çağın hızında tüm verilerden ve inşaat firma haberlerinden bilgi sahibi olabilmektedir. Proje ürün tanıtımları, sektörel gelişimler siyasi gelişmeler bu portalda yayınlanmaktadır.

            Mimar ve gazetecilerden oluşan editör kadrosu www.yapi.com.tr içeriğini oluştururken objektif olmanın zorunluluğunun bilincinde olarak haberleri hazırlamakta ve sektör oyuncularına sunmaktadır. Portal 225.000 üyesiyle sektörün önemli bilgi kaynağını oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: yapıinşaat firma haberleriinşaat ihaleleri

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