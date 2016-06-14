Türkiye’nin İnşaat Firma Haberleri

Ülkemizde yapı ve inşaat sektörü çok hızla gelişmiş ve bugün dünyanın ve Avrupa’ nın sayılı ülkeleri arasında yer almaktayız.

Gelinen noktada en son malzemeler en yeni teknolojiler kullanılmakta mimari açıdan ve kullanım açısından en iyi binalar inşa edilmektedir. Binaların yanı sıra malzeme üretimi de kendi ülkemizde gerçekleştirilmekte kendi mimar ve mühendislerimiz yetiştirilmekte ve diğer ülkelere hizmet ve teknoloji aktarımı yapılabilmektedir.

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Mimarlar, eğitimciler, öğrenciler ve inşaatla ilgili her kes interaktif ortamda buluşabilmekte çağın hızında tüm verilerden ve inşaat firma haberlerinden bilgi sahibi olabilmektedir. Proje ürün tanıtımları, sektörel gelişimler siyasi gelişmeler bu portalda yayınlanmaktadır.