Uçak Kargo Avantajları Nelerdir?

Uçak kargo hizmeti, ilk duyulduğu anda hızlı teslimatı akıllara getirse de avantajı sadece bu değildir. Bu kargo çeşidinin belki de diğer gönderi türlerine göre en büyük farkı gönderilerin tümünün, ayırt edilmeksizin sigortalanmasıdır. Bunun yanında akla gelen diğer avantajlarını kısaca hatırlamak gerekirse;

● Kargo işlerinde ve teslimatta aksaklık yaşanması ihtimali son derece düşüktür.

● Kargoların sigortalanarak gönderilmesi mecburiyeti sayesinde gönderinin tazmin edilebilmesi mümkün olur.

● Sanıldığının aksine cazip fiyat seçeneklerine sahiptir.

● Detaylı raporlama yapılabilir.

Gümrük Kurye, Özellik Gerektirir

Gümrük işlemleri neredeyse bir tam günü alan koşturma ve stresin en yoğun yaşandığı işlerdir. Bu konuda tecrübesi olmayan birinin Gümrük işlemleri ve evrak takibi konularında başarılı olabilmesi neredeyse imkansızdır. Firmalar için bir engel da, bir anda ortaya çıkan gümrük işlemi gerektiren faaliyetleri için bir gümrükçü bulabilme zorluğudur.

Şimdi bu geleneksel sıkıntıları bir kenara bırakın, çünkü Gümrük işlemlerinden anlayan, hatta işlemler konusunda size yol gösterecek tecrübeye sahip Gümrük Kurye adı verilen kişiler, kurye şirketlerinde çalışıyorlar.

Acil Kurye Tel

Bir anda gelişen bir olay sonucunda, bir belge ya da paketi bir noktadan başka bir noktaya ulaştırmak gerektiğinde, Yaşanacak sıkıntılı süreç, bir de Acil Kurye tel ve internet adresi neydi? Gibi sorularla içinden çıkılamayacak hale gelecektir. Her türlü olay karşısında sakinliğini koruyan kurye firmaları bu acil durumlar karşısında dahi sakinliğini koruyarak firma için yol gösterici olabilmelidir. İyi bir kurye hizmeti için hizmet kalitesi büyük önem taşır. Hizmet kalitemiz ve çalışmalarımız ile ilgili bilgiye kuryem.com adresimizden ulaşabilirsiniz.