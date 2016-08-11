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Ülkemizdeki Tüm İhaleler ve Haberleri

Ülkemizdeki Tüm İhaleler ve Haberleri

11 Ağustos 2016 Perşembe 21:54
Ülkemizdeki Tüm İhaleler ve Haberleri

Yapıların inşası sırasında bazı işlemler farklı uzmanlık gerektirebilmektedir. Bu durumda yapıların farklı bölümleri farklı kişiler veya firmalar tarafından yapılabilmektedir. Böyle durumlarda bu farklı işlemler için ihaleler verilebilmektedir. Bu konuda en detaylı bilgileri Yapı sitesinden öğrenebilirsiniz. İhaleler konusundaki tüm gelişmeler hakkında sitede detaylı bilgiler verilmektedir.

Kamu İhaleleri Tarihleri ve Şartları

Yapıların ihalesi konusunda özellikle kamu binalarında ihale işlemleri çok fazladır. Devletin, belediyenin veya valiliğin binalarının inşasında ihale verilmesi yöntemi uygulanmaktadır.

·        Verilecek kamu ihaleleri için bilgi almak konusunda Yapı sitesi oldukça önemli bir kaynak olmakta.

·        İhalelerin tarihleri, ihalenin kapsamı ve işin türü ile ihale şartlarını sitede bulmak mümkün olmaktadır.

·        Bu durumda sitenin takip edilmesi ile ihaleler konusunda bilgi alınması da mümkün olacaktır.

Kapsamlı ve Güncel Mimarlık Sözlüğü

Yapı sektörü ve inşaat sektörü konusunun dışında mimarlık alanında da bilgilerin ve haberlerin olduğu sitede mimarlık sözlüğü de bulunmaktadır. Siteye yapi.com.tr adresinden kolay bir şekilde ulaşabilir ve takip ederek yapı sektörü konusundaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

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    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
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