Uyku probleminiz bebek uyku koçu ile sona erecek

Dünyanın en zor mesleği şüphesiz ki anneliktir. Anne olunca tek düşünceniz artık bebeğinizin sağlığı ve huzuru olmaya başlar. Bebeğiniz ne kadar mutluysa siz de o kadar mutlu, ne kadar uyuyorsa siz de o kadar dinç olursunuz. Bebekler bir anda evin neşesi olurken aynı zamanda birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bebek uyku problemi, büyütme aşamasında anne ve babayı en çok yıpratan nedenlerin başında gelmektedir.

Bebeğim Neden Uyumuyor?

Özellikle çalışan bir anne iseniz uyku bu dönemde en çok hasret çektiğiniz şey olabilir. Üstüne bir de uyumayan bir bebeğiniz var ise gün içerisinde bebeğim neden uyumuyor? sorusunu sürekli kendinize sorarken bulursunuz. Anne ve baba olarak yapılan birçok yanlış uygulama bebeğinizin sık sık uyanmasına, siz olmadan uyumamasına sebebiyet verir.

Örneğin, ayakta sallanarak ya da kucakta uyutulmaya alışmış bir bebek, her uykuya dalma sırasında aynı davranışı yapmanızı ister. Bu ve bunun gibi birçok hatalı davranış sonradan önünü alamayacağınız alışkanlıklar haline gelir. Bebeğiniz için en doğrusunu yapma çalışırken her kafadan çıkan onlarca ses de probleminizi çözmenizi zorlaştırır.

Bebek Uyku Koçlarından Yardım Alın

Bebeğinizin uyku problemi ailenizde giderek artan bir sorun haline geldiyse bir bebek uyku koçu ile görüşmenizde fayda var. Uyku koçları, bebeğinizin yaş ve cinsiyetine göre hazırlamış oldukları uyku eğitim paketleri ile bebeğinizin ihtiyacı olan uykuyu doğru zamanda ve yeterlilikte almasını sağlamaktadırlar. Ülkemizde de uzun yıllardır yapılmakta olan bebek uyku koçluğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz www.beenne.com sitesini ziyaret etmenizi öneririz.