Günümüzde vajina estetiğine de talep oldukça artmıştır. Bayanların cinsel organın da en sık yağılan estetik işlemler vajina daraltma ve labioplati ameliyatları dır. Muayene bulgularına göre bu operasyonlardan birisi yapılırken kombine şeklinde vajinaya bir kaç estetik işlemde yapılabiliyor. Operasyonu estetik plastik cerrahi branşına mensup doktorlar yada kadın doğum branşına mensup doktorlar yapar. Bu iki branşa mensup doktorlar vajina estetiğini rahatlıkla yapabilir ancak işlemi yaptıracak hastanın dikkat etmesi gerek nokta doktorun kabiliyeti ve tecrübesidir. Eğer hastanın seçtiği doktor yeterince tecrübeli olursa beklentiyi rahatlıkla karşılaya bilir. Ancak tecrübesiz bir doktorun hastanın beklentisini karşılayamama ihtimalinin olduğunu da belirtmek isterim.

Vajina Estetiğinde Amaç

Operasyonda amaç hastanın problemini teşhis edip buna uygun ameliyatı yapmaktadır. Örneğin hastanın vajinasında sarkma varsa labioplasti, genişleme varsa daraltma gibi.. Bu iki ameliyat dışında G noktası büyütme ameliyatı da cinsel hazzı arttırdığı için oldukça çok yapılmaktadır.

Vajina Estetiği Öncesi - Sonrası

Vajina estetiği diğer cerrahi estetik işlemlere göre daha basit ve hızlı olduğu için ameliyat öncesi ve sonrası hastadan herhangi bir hazırlık yapması istenmez. Ameliyat sonrası hastanın ciddi bir ağrısı sızısı olmaz. Verilen antibiyotik ilaçlar sayesinde ve vajinanın temiz tutulması ile her hangi bir enfeksiyon kapma ihtimali neredeyse %0' indirilir.

Vajina Estetiği Fiyatları

Vajina estetiğin de fiyat uygulanacak operasyona ve muayene bulgularına göre değişir. Uygulanacak operasyonların ortalama bir fiyatı olsa da maalesef etik olmayacağı ve hastayı yanıltıcı olma ihtimalinden dolayı makalemizde fiyat bilgisi veremiyoruz.