Vaktinizi Boşa Harcamayın

Sanal alışveriş uygulaması ile insanlar birçok kolaylıktan faydalanmış olmaktadır. Bu kolaylıklar içerisinde yer alan ürün çeşitliliği marka model seçme özgürlüğü gibi alternatifler sayılabileceklerin sadece birkaç tanesidir. Sanal alışverişin en büyük sitelerinden olan www.hediyesepeti.com adresinde yer alan ürünler sitenin sunmuş olduğu geniş ürün yelpazesi oldukça güzel bir imkândır. Hediye sepeti adresi üzerinden yapılacak olan alışverişlerde her bir ürün bir çırpıda incelenebilmekte, detayları ile görüntülenebilmekte ve tercih yapılabilecek özellikleri detaylandırılmaktadır.

Özellikle yaklaşmakta olan babalar günü için dizayn edilmiş özel sayfada yer alan babalara hediye konseptli ürünler Babalar Günü hediyeleri için alışılmışın dışında bir çizgi geliştirmiştir. Bu sayede artık Babalar Günü hediyeleri gömlek, kravat, kol düğmesi monotonluğundan uzaklaşarak yerini çok daha özelleştirilmiş hediyeler almıştır. Babalar Günü’nün dışında diğer özel günler için örneğin sevgililer günü, doğum günü, anneler günü gibi özel belirlenen zamanlar için her sayfada bir kategori ayrılmıştır. Böylece müşterinin boşuna zaman harcanması engellenmiş olup ne aradığını direk ilgili sayfa içerisinde belirlemesi çok daha kolay olmaktadır.

Site kullanım kolaylığına sahiptir. Sayfalar arasındaki geçişler, sisteme giriş veya çıkış için kullanılan bilgiler, bunun dışında ürünleri inceleme olanağı veren detaylandırılmış pencereler oldukça kolay bir şekilde dizayn edilmiştir, herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir sitedir. Aranılan ürünlerin neredeyse tamamı bu site içerisinde bulunabilmektedir. Özel günler için gerekli olan hediyelerin dışında günlük yaşam içerisinde ihtiyaç duyduğumuz tüm ihtiyacımız olan ürünler site içerisinde yer almaktadır. Müşteri hiçbir şekilde gereksiz vakit harcamadan,oyalanmadan istediğini sadece dakikalar içerisinde ulaşarak alışverişin tamamlayabilme imkânına sahiptir. Bu da onlara kaliteli vakit geçirebilmeleri için boş zaman kazandırmaktadır.

Site içerisinde alınması kararlaştırılan ve alışverişi tamamlanarak ödemesi yapılan tüm ürünler takip eden iş günü içerisinde kargoya verilmektedir.

Alışveriş tutarı yüz liranın altında kalan ürünler için müşterileri kapıda ödeme kolaylığı tanınmaktadır. Alışveriş tutarı yüz liranın üstünde olan toplam alışveriş bedeli için ise ücretsiz kargo hediye sepeti tarafından hediye olarak verilmektedir. Site içerisinde kullanılan tüm parola ve diğer bilgiler sitenin güvenlik tedbirleri altındadır.