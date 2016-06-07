Varis Teşhisi Nasıl Koyulur

Toplardamarların genişleyerek görevlerini yapamaz hale gelmeleri ve cilt yüzeyine yakın mavi-mor renklerde belirginleşmeleri ile tanımlanabilecek Varis hastalığı, hem görsel olarak hem de fiziksel olarak hastaya büyük sıkıntı verir. Acı, ağrı, yanma ve şişlik problemlerinin yanı sıra, renk ve şekil bozukluğu ile de kendini gösteren hastalığa, en doğru ve kesin tanı Renkli Doppler ultrason ile konulabilir.
Varis Tedavisi İçin En Doğru Yöntem Hangisidir
Varis Tedavisi özellikle son yıllarda pek çok gelişme göstermiştir. Ameliyat haricinde de birçok yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Bunlar iğne tedavisi, köpük tedavisi ve lazer tedavisi yöntemleridir. Hasta için en yararlı ve uygun tedavi, ayrıntılı yapılacak tetkikler sonucunda uzman bir sağlık kuruluşu tarafından belirlenmelidir.
Ameliyatsız Varis Tedavisi Kesin Çözüm Getirir mi
Çok uzun yıllar boyunca varis tedavisinde ameliyat tek çözüm yolu olarak görülmüş ve uygulanmıştır. Ancak son yıllarda alternatif tedavi yöntemlerinin de çoğalması ile ameliyat yöntemi gittikçe terk edilmiştir. Ancak yine de akıllarda Ameliyatsız Varis Tedavisi kesin çözüm getirir mi yoksa varis hastalığı tekrarlar mı gibi sorular kalmıştır. Ameliyat olmadan da varisten kalıcı olarak kurtulmak mümkündür. Bu konuda en sağlıklı cevaplar www.varisklinik.com adresinden alınabilir.
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