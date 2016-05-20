Vizesiz Tatil için Kıbrıs

Seyahat etmek, küçük büyük hepimizin sevdiklerindendir. Yorucu bir tatil bile aslında dinlendirici niteliğe sahip olmaktadır. Üstelik yeni yerler görmek, farklı kültürleri tanıyıp lezzetlerini tatmak kimin hoşuna gitmez ki? Yurt dışında görülesi yerlerin sayısı oldukça çokken aslında ülkemiz sınırları içerisinde de ne kadar çok görülmeye değer yer var. İhmal ettiğimiz ve önemini fark etmediğimiz yerlerin yanında vizesiz gidebildiğimiz yavru vatan Kuzey Kıbrıs da söz konusu. Adeta şehirlerarası yolculuk ediyor gibi rahat bir şekilde Kıbrıs’a gidebileceğinizi biliyor musunuz? Vize ihtiyacınız olmadığı gibi pasaportunuz bile yanınızda olmadan Kıbrıs’a uçabiliyorsunuz. Sadece nüfus cüzdanınıza ihtiyacınız var.

Bu durumda, muhteşem Kıbrıs kıyılarına kolayca ulaşabiliyorsunuz ve muhteşem bir kıbrıs turları programı yaparken vize gibi dertler ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Oysa yurt dışı seyahatleri genelde bu tür prosedürler sebebi insanı bezdirir. Kıbrıs’ın sunduğu tatil avantajlarından bahsedecek olursak, Kıbrıs otelleri son derece lüks olmakla birlikte, çeşitli aktiviteler ve de eğlence imkânları ile özel bir tatil vadediyor. Kıbrıs tatil cenneti olarak akıllarımızda yer ederken, bu tür fırsatları ile daimi tatil rotamız haline de gelebiliyor. Siz yeter ki eğlenip, kalite ile tanışacağınız bir yanda da vizesiz yolculuk edebileceğiniz bir tatil isteyin. Girne’nin muhteşem kıyıları, lüks otelleri ve tarihi sizi karşılayacak, Lefkoşa ise muhteşem kültür değerleri, kendine has dokusu ile huzuru vadedecek. Gazi Mağusa’nın sıcak insanları ile sakin tesisleri ise kendinizi evinizde gibi hissetmenizi sağlayacaktır.

Vize alma zorunluluğu pek çok ülke için söz konusuyken ve uzun bir uğraş gerektirirken, Kıbrıs’a vize derdiniz olmadan gidebilecek olmanız oldukça büyük bir avantajdır. Bu sebeple ilk fırsatta Kıbrıs’a gitme fikrini değerlendirebilirsiniz. İsterseniz, Girne’de tatil yapın isterseniz Lefkoşa’da kültürel bir gezi yapın ya da Gazi Mağusa’da dünyanın en özel plajlarından birini ziyaret edin. Bunların yanında Kuzey Kıbrıs’ın diğer güzelliklerini unutmamak gerek. Dilerseniz harika bir ada turu dahi yapabilirsiniz.