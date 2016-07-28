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Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Sonucu

Vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre oranının normal olup olmamasını ölçmeye yarayan Vücut Kitle Endeksi Hesaplama işleminin ardından çıkan sonuçla hangi aralıkta olduğunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

28 Temmuz 2016 Perşembe 01:13
Vücut Kitle Endeksi Hesaplama Sonucu

Vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre oranının normal olup olmamasını ölçmeye yarayan Vücut Kitle Endeksi Hesaplama işleminin ardından çıkan sonuçla hangi aralıkta olduğunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

·        0 - 18,4 arası: Zayıf

·        18,5 - 24,9 arası: Normal

·        25,0 - 29,9 arası: Fazla Kilolu

·        30,0  - 39,9 arası: Obez

·        40,0 ve üzeri olanlar: İleri derecede obezdir.

Obezite Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Obezite Nedir sorusuna verilebilecek en açık yanıt şu şekildedir: Bir kilo fazlalığı durumu olan Obezite günümüzde çok küçük yaştaki çocuklarda bile görülebilen, insan vücudunda çok fazla düzeyde yağ birikmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. Elbette ki obezite tedavisi mümkün olan bir durumdur. Uygulanabilecek tedavi yöntemlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

·        Diyet ile tedavi

·        Düzenli olarak egzersiz yapılması ile uygulanan tedavi

·        Cerrahi müdahale ile olan tedavi

·        İlaç kullanılarak yapılan tedavi

Obezite Hesaplama İşlemi

Hangi seviyede bir obez olunduğunu belirlemek için uygulanan bir ölçüm yöntemi mevcuttur. Sağlıklı bir ölçüm yapılabilmesi için bir Obezite merkezine gidilmesi en doğru olan seçenektir. Bu merkezlerde detaylı bir ölçüm işlemi yapılmaktadır. Obezite Hesaplama hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için acibadem.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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