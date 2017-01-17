WEB SİTESİ AÇARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Günümüzde özellikle büyük firmalar ticari faaliyetlerini internet üzerinden yürütüyor. Bunun içinse, şirketlerin web site açması ve hedef kitlesine hitap edecek bir isme sahip olması gerekiyor. Web site ismişirketin prestijini yansıtırken, aynı zamanda bir pazarlama stratejisi olarak da kullanılıyor. Dolayısıyla ilk olarak isim araştırması yapmak ve domain almak sitenin açılması için ilk şartlardan biri. Fakat domain alırken aynı adreslere rastlamak mümkün olacağından, daha sağlıklı sonuç elde edebilmek için mutlaka domain sorgulama yapmak gerekiyor.Sonrasında ise firma, hedeflerini belirledikten sonrakendine uygun bir hosting edinmeli. Türkiye’de birçok hosting sunucusu bulunsa da bazılarının ömrü ne yazık ki çok uzun ömürlü olmayabiliyor. Bu yüzden sıkıntı yaşamamak için hosting hizmeti veren firmalar hakkında iyi araştırma yapmak fazlasıyla önemli bir konu.

Web sitesi açarken sonrasında sorun yaşamamak için mutlaka marka tescili yaptırılmalı. Kanunlar gereği her markanın ayırt edilebileceği şekilde farklı isimlere sahip olması gerekiyor. Bu şekilde alınan domain ve marka ismi haksız fiillere karşı hukuken koruma altına alınmış oluyor. Bunların dışında alan adı almadan önce whois araştırması yapmakta da yarar var. Bir alan adı araştırması olarak da bilinen whois sayesinde herkesin alan adı sahibinin bilgilerine, IP adresine ulaşması mümkün. Yani bu demek oluyor ki; firma veya kişiler tarafından alınan bir alan adı, whois sayesinde artık herkes tarafından görünebilir hale geliyor.