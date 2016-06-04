 Webspor Canlı Maç Oyunları Neler?

Webspor spor oyunları farklı çeşitlilikler göstermektedir. Bunlar başlıca Canlı Poker, Sanal Poker olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlarda kendi aralarında yine iki gruba ayrılır, ilk grup Türk Poker grubu, ikinci grup ise yabancı poker grubudur. Bu gruplarda kendi içlerinde yine grup kümeleri oluştururlar.

Mesela Yabancı poker grubunda bir çok çeşit oyun bulunmaktadır. Bunlar kısaca şu şekildedir;

Texas Hold'em Poker

Omaha

Hi-Lo

gibi türlere ayrılmaktadır. Webspor maç oyunları ise kar seçenekleri değişerek oynanmaktadır. Örneğin bazı yerde en düşük kart 2 ise bazı yerdeler bu 6 veya 7 olabilmektedir. Bu kişilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Kısacası webspor canlı maç izleme sitesinde poker oyunu çeşidi oldukça fazladır, dilediğinizi seçerek hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Üstelik bu oyunları deneyebilmeniz için bu oyunların sanal oyunları da bulunmaktadır. Tabii ki kendinize ve şansınıza güveniyorsanız hemen bir masaya oturarak kazanmaya başlayabilirsiniz.

Webspor Promosyonları ve Bonusları

Webspor sitesinde gün geçmiyor ki yeni bir promosyon yapılmasın. Hemen hemen haftanın her günü farklı bir bonus ile karşımıza çıkan sitenin, ayrıca farklı para yatırma yöntemlerine ise para yatırma promosyon adı altında bonus verilmektedir. İlk üyeliğe ise %100 ilk para yatırma kampanyası verilmektedir. Tüm bu bonus ve promosyonlardan haberdar olmak için tek yapmanız gereken şey e - mail reklam bildirimlerine onay vermenizdir. Bu onay sayesinde bütün promosyonlardan önce sizin haberiniz olacak ve bu şansı kaçırmadan değerlendire bileceksiniz. Ara sıra casino oyunlarında verilen ücretsiz dönüş hakları örneğin; ilk 1000 kişiye verilmektedir. İşte sizin o ilk bin kişi arasına girebilmeniz için bu haberi erkenden öğrenmeniz gerekir. Bunun yolu ise reklam maillerini almaktan geçmektedir.

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İddaa İM Nedir? İddaa’da İM Ne Anlama Gelir?

İddaa terimlerinden biri olan İM, İlkyarı ve Maç sonucunun birlikte tahmin edildiği bahislerdir. Bu bahisler normal bahislerden çok daha yüksek oranlar vermektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken hem ilk yarı, hem de ikinci yarıya birlikte bahis yapılmasından dolayı en riskli bahis türü olduğudur.

İddaa’da İM Ne Demek?

İM = İlkyarı / Maç Sonucu

Birçok çeşidi olan İM bahislerinde en yüksek oranları 1/0, 2/0, 1/2 ve 2/1 seçenekleri vermektedir. Bu bahislerde oranlar maça göre 10 – 50 arasında değişmekte olup, sürpriz arayanların en çok tercih ettiği bahislerdir. Bu bahisleri oynarken benim tavsiyem kuponlarda ya 1 adet yer verilmeli, ya da sistemli iddaa kupon sorgulama yaparak oynanmalıdır. Çünkü tutturma oranı normal bahis seçeneklerine göre en düşük bahis seçeneği İM bahisleridir.

İddaa’da İM 0/1 veya X/1 Ne Demektir? Nasıl Oynanır?

İddaa’da 0/1 ve X/1, oynan maçın ilk yarısının berabere, ikinci yarısının ise, ev sahibinin galibiyeti ile sonuçlanacağı tahminidir. Eğer ilk yarı beraberlik dışında bir sonuçlar biterse, daha ilk yarıda kupon yatacaktır. İlk yarı berabere ve ikinci yarı ev sahibi kazanamazsa yine iddaa siteleri tutmayacaktır. Bu bahislerde oranlarda genellikle 5-10 arasında değişmekte olup, İM bahislerinde en çok tercih edilen bahislerdendir.