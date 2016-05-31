Yangın Teknolojisi

Yangının insanlık tarihinde birçok ciddi maddi ve manevi yıkımlara sebep olması nedeniyle; alınan önlemler her geçen gün geliştirilmiş ve günümüzün gelişmiş teknolojisi sayesinde; yangın söndürme ve önleme sistemleri sektör haline gelmiştir.





Sektörün önde gelen isimlerinden olan Novata Yangın Sistemleri de, bu işi kurumsal olarak yaparak, büyük projelere imza atmıştır. Firma birçok ürünle hizmet vermekte olup, bunlar arasında; özel tehlike sınıflarındaki yangın koruma için uzun ömürlü, sürdürülebilir çözüm olan ve yine elektrik ve elektronik ekipmanlarının söndürmesinde çok etkili olan Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri ile yine arşivler, müzeler, kütüphaneler ve depolar gibi hacmin büyük olduğu tesislerde kullanılan Argon Gazlı Söndürme Sistemleri mevcuttur.



