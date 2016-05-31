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Yangın Teknolojisi

Yangının insanlık tarihinde birçok ciddi maddi ve manevi yıkımlara sebep olması nedeniyle;

31 Mayıs 2016 Salı 18:00
Yangın Teknolojisi

Yangının insanlık tarihinde birçok ciddi maddi ve manevi yıkımlara sebep olması nedeniyle; alınan önlemler her geçen gün geliştirilmiş ve günümüzün gelişmiş teknolojisi sayesinde; yangın söndürme ve önleme sistemleri sektör haline gelmiştir.

Sektörün önde gelen isimlerinden olan Novata Yangın Sistemleri de, bu işi kurumsal olarak yaparak, büyük projelere imza atmıştır. Firma birçok ürünle hizmet vermekte olup, bunlar arasında; özel tehlike sınıflarındaki yangın koruma için uzun ömürlü, sürdürülebilir çözüm olan ve yine elektrik ve elektronik ekipmanlarının söndürmesinde çok etkili olan Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri ile yine arşivler, müzeler, kütüphaneler ve depolar gibi hacmin büyük olduğu tesislerde kullanılan Argon Gazlı Söndürme Sistemleri mevcuttur.

Ayrıca ticaret merkezleri, alışveriş merkezleri, metrolar ve bunun gibi insan kalabalığının içinde bulunduğu büyük yapılar ve işletmelerde kullanımları oldukça yaygın olan yangın perdesi ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, firmaya ait olan şık ve sade olarak düzenlenmiş novatayangin.com adlı internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir, zengin ürün gamı içinden işletmeniz için uygun olan sistem hakkında bilgilenebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: yangın perdesiNovec 1230 Gazlı Söndürme SistemleriArgon Gazlı Söndürme Sistemleri

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