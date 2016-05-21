Yat Taşımacılığı Sırasında Kullanılması Uygun Araç Tipleri;

Yat taşımacılığı , özel araç çeşitleri ile yapılması gereken bir nakil stilidir. Özellikleri ayarlanabilir araçlar bu tip taşımalarda en çok tercih edilen araçlardır. Bu araçlardan bazıları;

●Standart genişletilebilir araçlar

●Lowbed kamyonlar

●Hidrolik araçlar

●Ağır yük araçları

Lowbed Taşımacılık Araçları İle Neler Taşınabilir?

Lowbed taşımacılık , özel araç kullanımın şart olduğu nadir nakil stillerindendir. Bu tip büyük çaplı yüklerin taşındığı nakil stillerinde araçların özellikleri büyük önem taşımaktadır. Aracın kapasitesi yüksek olmalı ve en ağır yükleri dahi taşıyabilecek yapıda olmalıdır. Lowbed genellikle çok ağır ve insanüstü güç gerektiren yüklerin taşınmasında yardımcıdır. Lowbed taşımacılık tipi nakil sistemlerinde taşınabilecek yükler;

●İnşaat ve İş makineleri

●Yat ve tekneler

●Boru hatları

●Elektrik kabloları

●Demir Kirşler

●Tribünler

●Yelkenler

Proje Taşımacılığı Nedir?