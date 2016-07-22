Yatırımın Vazgeçilmez Aracı

Geçmişi hazinesi altınlara dayanan bir milletiz. Hepimizin yastık altı dediğimiz yatırımlarımız oldu kötünde kuyumcuya götürülen bir kaç parça değerli eşyamızdı.

Zaman ilerledi, raflarda yatırım aracı olarak yerini ve değerini aldı takip eder olduk hesaplar açıldı bankada paramızı ona yatırdık. Yastık altı devri kapansa da bayanların ona olan hayranlığı bitmedi. Külçe altın yatırımcısını beklemektedir.

Cumhuriyet altını yılların demirbaşıdır. Yatırım araçları içerisinde il üçte yer alan altın dövizden sonra en fazla talebi olan değerli madendir. Özellikle parasını değerini artırmak isteyen iş sahibi ya da müşterisine kazandırmayı amaçlar.

Altın işlenmesi kolay olan bir madendir ziynet olarak da işlenir ve vitrinler de müşterisini bekler ancak altının ziynetten çıkıp yatırım olarak düşünülmesi gerek yatırım kurumları, bankalar ve orta gelirli halkın tercihi kurumsal altın almaktır.

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