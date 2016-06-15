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Yazılım Sitesi Tanıtımı

Yazılım Sitesi Tanıtımı

15 Haziran 2016 Çarşamba 17:39
Yazılım Sitesi Tanıtımı

                Bilgisayardaki programların her birine yazılım denir ve yazılımlar ikiye ayrılır. Yazılım olmazsa donanım çalışmaz, donanım olmazsa yazılım çalışmaz.

                 İşletim sistemleri yan ve ana belleklerin etkisi altında donanım birimleri ile iletişim halindedir. Bu sayede birçok uygulamanın çalışımı sağlanmaktadır. Uygulama programları da paket programlardır.

            Office programlarını örnek gösterebiliriz. ERP ise bunların yanı sıra verimli iş için makine ve malzemelerin kullanılmasını sağlayan bir sistemdir.

            Kurumsal kaynak planlama ile Erp sisteminin bütünlüğü söz konusudur. Veri işlemlerin bir araya gelmesine yardımcı olan kolay sistemlerdir. Kâr amacı olmayan kuruşlar bu sistemleri tercih etmektedir.

            Bunun yanı sıra iş zekâsı teknolojilerin bir bütünüdür. İş piyasasında rekabetlerle geçmiş ve gelecekteki durumların planlarını sağlamaktadır.

                 Yazılım sistemleri birçok ana dallardan oluşmaktadır. Kendi içerisinde birçok tanım, örnek ve madde bulundurur. Yazılım sistemleri üçe ayrılır karşımıza çokça çıktığı gibi Lisanslı yazılım, Demo yazılım ve freeware yazılım diye Ücretli, kısa deneme ve ücretsiz olarak farklılık göstermektedir. Daha geniş kapsamlı bilgiye ulaşmak aşina kurulan siteler bulunmaktadır. Şimdi belirteceğim sitede geniş bilgiye uluşmanıza olasıdır.

 

Anahtar Kelimeler: ERPKurumsal kaynak planlamaiş zekâsı

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