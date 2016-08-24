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YEDAŞ INA VE FAG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

YEDAŞ INA VE FAG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

24 Ağustos 2016 Çarşamba 01:10
YEDAŞ INA VE FAG TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
 Yedaş, 45 yılı aşkın süredir Rulman konusundaki faaliyetlerini büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Sektörün öncü şirketlerinden biri olan Yedaş, kendine ait E-G markalı yerli rulman yatak yuvalarını da üretmektedir.

Yedaş, 1982 senesinden bu yana Alman Schaeffler Grubunun Türkiye distribütörü olarak görev yapmaktadır. Grubun INA - FAG rulman ve diğer güç aktarım ürünlerinin dağıtımını yapan Yedaş, bu konuda dünyanın en yüksek teknolojisi olan ve Alman DIN normlarına göre üretilen yüksek kaliteli rulmanları müşterilerinin hizmetine sunmaktadır

Yedaş’ın portföyünde bulunan bütün ürünler %100 orjinal ve sertifikalıdır. Firmanın ürünlerini daha yakından incelemek adına, resmi internet sitesine ziyarette bulununuz. Ürünler ile alakalı aklınıza takılan sorular olur ise, site üzerinden iletişim formu gönderebilir ya da 0216 420 54 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

İstanbul Dudullu’da 1000 metrekarelik deposu bulunan Yedaş’ın INA, FAG ve E-G markalı ürünleri hakkında detaylı bilgilere sahip olmak, bu ürünlerin kullanım alanlarını öğrenmek ya da firmanın sertifika ve belgelerini incelemek isterseniz, resmi web adresine giriş yapabilirsiniz.

http://www.yedas.com.tr/

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