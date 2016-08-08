Yeni Model Erkek Palto

Kış aylarındaki soğuklardan korunmak için erkek palto modelleri tercih edilebilmektedir. Bu ürünler aynı zamanda bahar aylarında da tercih edilmektedir. Soğuktan koruması yanında yağmur ve kardan da koruması önemli bir özellik olmaktadır. Ayrıca takım elbiseler ile oldukça hoş durmaktadır. Bu sebeple de klasik giyimlerde palto modelleri daha fazla tercih edilmektedir. Modagen sitesindeki koleksiyonlar içerisinde geniş palto modelleri de yer almaktadır.

Kışlık Erkek Ayakkabı Modelleri

Kışın üst giyim yanında ayakkabılar da oldukça önemlidir. Kışlık ayakkabı alınması ve bunların tercih edilmesi soğuk ve yağışlı havalarda ayakları koruyacaktır.

· Yaz aylarında daha fazla hava girişi sağlayan ayakkabılar tercih edilmektedir.

· Ancak kış aylarında Kışlık Erkek Ayakkabı modelleri ayakların korunması için daha avantajlı olmaktadır.

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Erkek Tarz Bot

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