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Yeni Tasarım Herschel Çantalar

Yeni Tasarım Herschel Çantalar

11 Haziran 2016 Cumartesi 21:37
Yeni Tasarım Herschel Çantalar

Dünyanın en gözde ve modaya yön veren çanta ve aksesuar markası Herschel ürünleri sitemizde bulunmaktadır. Oldukça kaliteli malzemelerden ve tasarım harikası olarak üretilen çantalara kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sitemizde birçok Herschel marka çanta ve şapka bulunmaktadır. Geniş ürün seçenekleri içerisinde en kaliteli ve farklı tasarımlardaki ürünleri satın alabilirsiniz.

En Güzel Prebble Saat Modelleri

Dünyanın en gözde saat üreticilerinden olan ve ürettiği akıllı saatler ile tüm dünyada ilgi çeken pebble, sitemizde bulunan birçok modeli ile sizlere sunulmaktadır. Farklı tasarımlarda üretilmiş akıllı saatleri oldukça güzel ve kaliteli tasarımlar ile sizlere sunulmaktadır.

·         Prebble saatleri güneş ışığı altında parlama yapmayan yapıdadır.

·         Su geçirmezliği ileri boyuttadır.

·         Uzun pil ömrü ile bir hafta kullanım sağlamaktadır.

Özgün Tasarımları İle Daniel Wellington Saat Modelleri

Klasik bir tasarımı oldukça farklı kayış modelleri ile spor bir görünüme de uyarlamanın mümkün olduğu Daniel Wellington marka saatler, tüm dünyada en çok tercih edilen saat markalarından birisidir. Sitemizi www.parfara.com adresinden ziyaret ederek birçok kaliteli ve özel markaların ürünlerine ulaşabilirsiniz.

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