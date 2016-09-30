Yılbaşında Gezilecek 8 Yer

Havai fişekler, rengarenk yılbaşı ağaçları, ışıklandırılmış ve süslerle donatılmış evler, hemen hemen her yılbaşı ve Noel kutlamasında görebileceğiniz ihtişamlı görüntüler. Fakat tüm bunları farklı kılan, yılbaşı kutlamalarının ne derecede eğlenceli, kalabalık ve elbette nasıl bir ortamda gerçekleştiğidir. Sizler için yılbaşı akşamınızı en keyifli şekilde geçirebileceğiniz çeşitli yerleri, 8 maddede topladık. Rusya’dan Hollanda’ya kadar uzanan vizeli

ile bu keyifli mini turumuza hazırsanız, sizi şöyle alalım…

1- Moskova, Rusya

Listemizin ilk sırasında yer alan Moskova, mutlaka bir yılbaşı tatilinizi geçirmeniz gereken bir yer. Işıl ışıl sokakları, evleri, bembeyaz karla örtülü kaplı sokakları, hem romantik hem de eğlenceli tatil seçenekleri ile ziyaretçilerin büyük ilgi odağı. Büyüleyici mimari yapısının yanı sıra her sokak başında rastlayabileceğiniz birbirinden renkli ve ışıldayan evleri, mutlaka görülmeye değer. Özellikle yılbaşı zamanında, büyük çapta düzenlenen sokak festivalleri ve partileri sayesinde eğlencenin başkenti haline geliyor. Moskova’da yılbaşı tatiliniz için kalmayı düşünüyorsanız, bilhassa yılbaşı gecesinde, Moskova’nın en büyük meydanı olan Kızıl Meydan’da vakit geçirmenizi öneriyoruz.

2- Berlin, Almanya

Rengarenk ampullerle ve ışıklandırmalarla süslenen Berlin sokaklarında yılbaşı kutlamalarına katılarak, keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yılbaşında mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelen Berlin’in tüm büyük meydanlarında ve sokaklarında eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. Yılbaşını Almanya’da geçirmek gibi bir fikriniz varsa, Berlin sizin için en doğru adres.

3- Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag’ın Vitava Nehri’ndeki tekne turları, eğlence yerlerindeki ve sokaklarındaki partileri, görsel bir şölen yaratan havai fişek gösterileri ile hoş bir atmosfer sunuyor. Yılbaşı kutlamalarının eğlenceli merkezlerinden biri olan Prag’da klasik müzik dinletileri eşliğinde romantik bir yılbaşı geçirebilirsiniz. Saatler gece 12’ye yaklaştığında ise bütün herkes, Prag sokaklarına dökülüyor. Prag, Avrupa’nın normal zamanlarda da en çok ziyaretçi çeken şehirlerinden biri olması nedeniyle yılbaşı tatilinde çok daha fazla ilgi görüyor.

4- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sadece kimliğinizle girebileceğiniz ve yılbaşında harika zaman geçirebileceğiniz nadir yerlerden biri. Yılbaşı zamanında Kıbrıs tatil fırsatları paketlerinden yararlanan ya da kendi Kıbrıs fırsatını yaratan Türk vatandaşlarının akın ettiği Kıbrıs’ta her zevkten ve renkten insana hitap ediyor. Özenle ışıklandırılmış binalar, sokaklar ve evler, ülkeyi renkten renge sokuyor. Birçok ünlü Türk şarkıcının da sahne aldığı yılbaşı eğlence programlarına katılmak, Türkiye’ye göre biraz daha bütçe dostu.

5- Roma, İtalya

İtalya’nın, hatta Avrupa’nın en ünlü şehri olma unvanına sahip olan Roma’yı, Orta Çağ’dan kalma sokaklarının yılbaşı vesilesiyle süslendiğini görmek için bile burası görülmeye değer. Eskiden yeniye her mimarisinin buram buram tarih koktuğu Roma, yeni yıla girerken, çok sayıda geleneksel dans ve yemek festivalleri de düzenliyor. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise; Trevi Çeşmesi (Aşk Çeşmesi) önünde binlerce insan, yeni yılın gelişini, büyük bir coşkuyla karşılıyor. Aşk Çeşmesi gibi şehrin birçok sembol yerinde de yılbaşı kutlayan kalabalık gruplar, şehri muazzam bir havaya bürüyor.

6- Belgrad, Sırbistan

Avrupa’da vize işlemlerine tabi tutulmadan seyahat edebileceğiniz Sırbistan’ın belki de en güzel ve en modern şehri olan Belgrad’da yılbaşı partileri, kutlamaları, çeşitli sokak festivalleri, büyük bir heyecanla düzenleniyor. Belgrad’da şehir turuna çıkma gibi bir düşünceniz varsa şayet, yılbaşına özel kurulan market, Pazar ve stantlarda satılan yöresel hediyelik eşyalar da ilginizi çekebilir. Katılımcısı büyük ölçüde olan Belgrad yılbaşı kutlamalarında, damak tadınıza uygun, birbirinden güzel Sırp yemeklerinin tadına bakmadan dönmeyin.

7- Paris, Fransa

Aşk, en güzel yerinde yaşanır edasıyla, yüzyılın en romantik şehri olan Paris’te Noel, Champs-Elysees Bulvarı ve Eiffel Kulesi çevresinde büyük bir kalabalıkla kutlanıyor. Sokak partileri ve eğlenceleriyle Paris’te harika bir yılbaşı akşamı geçirmeniz mümkün. Hatta gemi turu ile Ren Nehri’nde harika bir gezintiye çıkarak Paris’in ünlü binalarını yakından görebilirsiniz. Yılbaşının ertesi günü de Paris’i güzelce turlayabilirsiniz.

8- Amsterdam, Hollanda

Dünyanın özgürlükler şehri olan Amsterdam,Avrupa’nın yılbaşında gezilecek yerleri arasında en bilindik olanı. Gece hayatının da bir hayli eğlenceli olduğu bu büyüleyici şehirde bisiklete binebilir, Amsterdam’ın ünlü caz kulüplerinde müzik ziyafeti çekebilir, aynı zamanda yılbaşı etkinliklerine katılabilirsiniz. Amsterdam’ın ünlü gece kulüpleri, restoran, kafe ve barlarında özel yılbaşı eğlenceleri düzenlense de; bu özel gecenizi Amsterdam’ın eğlenceyle dolup taşan sokaklarında geçirmenizi öneriyoruz.