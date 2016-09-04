Yılın Oyunu Agario Nedir, Nasıl Oynanır

Bilgisayar oyunları denilince büyük bir heyecan duyduğumuz ve saatler boyu ekran başında kilitli kaldığımız anları yeniden bizlere yaşatmaya gelen sadece bilgisayar değil hem telefon hem de tablet üzerinden bizleri kendine bağlayan agario çılgınlığı tüm heyecanı ile sürüyor. Oyun severler için geliştirilen bu benzersiz oyun tüm dünyadan beklenenden çok daha fazla ilgi bulmuş durumda. Bunun farkında olan Türk geliştiriciler, oyun severleri çok daha memnun edebilmek, daha eğlenceli anları yaşatabilmek adına durmadan çalışarak ortaya şahane özelliklere sahip agario modları çıkartmış durumdalar.

Agario, klasik oyun tarzının dışına çıkarak beklenenden çok daha fazlasını oyun tutkunlarına sunmaya geliyor. Agar oyun heyecanından kopmak istemeyen kullanıcıları tek bir çatı altında toplama için oluşturulan Agariohit.com, aynı heyecanı yaşamaktan hoşlananların en gelişmiş oyun platformudur. Agario denildiğinde ilk akla gelen bu benzersiz site üzerinde agario oyununa dair tüm gelişmeleri yepyeni eklentileri kolayca deneyerek sizlerde rakiplerinize karşı çok daha güçlü bir karaktere sahip olabilirsiniz. Rakipleriniz ile girdiğiniz amansız yarışta sizlerde karşınıza cıkan tüm yemleri kolayca yiyebilir, özel modlar sayesinde rakiplerinizi çok daha kolay yok edebilirsiniz. Oyunun içerisinde silahlarda bulunsun istiyorsanız sizlerde size özel modlardan beğendikleri tercih edebilirsiniz.

Çok güvenilir ve uzun süre soluksuz bir oyun deneyimiz yaşamak için sizlerde gönül rahatlığı ile Agario private server tercihini yapabilirsiniz. Beklentilerinizi çok ötesinde bir agario çılgınlığına dâhil olabilmek için sizlerde severek oynayacağınız bu özel oyuna zaman kaybetmeden dahil olabilirsiniz.

Teknolojinin tüm olanakları kullanılarak ortaya çıkartılmış olan agario pvp ile hızlı ve kesintisiz oyun keyfinin tüm eğlencesini iliklerinize kadar kolayca hissedebilirsiniz. Dünyanın dört bir yerinden küçük demeksizin her yaştan bay ve bayan herkesin severek oynamış olduğu bu şahane oyunu sizlerde en özel modları ile oynamaya ne dersiniz?

FFA , agario Strike , FFA FUN , FFA Speedy ve Rainbow Speedy bu 5 farklı mod özelliği ile sizlerde agar oyununu herkesten önce oynayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken site adresimize giriş yapmanız ve ardından dilediğiniz modunu seçerek zaman kaybetmeden kendinizi oyun ekranında bulmanız olacaktır.