YOGA FESTİVALİ’NDE SINIRLARI AŞ

Festival programında çakra, nefes, biyoenerji, meditasyon ve gevşeme çalışmalarının yer aldığı 8 Pratik Yoga seansı ve İnteraktif Söyleşi alıyor. Çalışmalar Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf önderliğinde gerçekleşecek.

Büyüleyici Abant Gölü kıyısında, mis gibi çam ormanları havasında yapılacak Yoga Festivali’nde sınırları aşabilirsiniz. Sıcacık Abant Palace atmosferi ile göl kenarında fayton, at ve bisiklet gezileri de sizleri bekliyor.

ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ’NİN FAYDALARI

Yoganın Oruç Tutmayı Destekleyen ve Kolaylaştırıcı Etkileri:

Ramazan ayının yaz mevsimine denk gelmesiyle uzun saatler boyu oruç tutulmakta. Orijinal Yoga Sistemi’nde uygulanan sayısız pranayama (nefes) ve pratyahara (duyu kontrolü) teknikleri ile vücudun direncini güçlendirmek, açlık ve susuzluğa tahammülü artırmak mümkün. Bayram geldiğinde ise normal yemek yeme alışkanlığımıza aşırıya kaçmadan, vücudu zorlamadan, kendiliğinden temkinli şekilde dönmek elimizde.

Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf Ramazan ayı boyunca oruç tutan ve Yoga uygulayanlara destek olan açıklamalarını da şu şekilde paylaştı: Orijinal Yoga Sistemi’nin, genel olarak sinir sistemine olumlu etkileri vardır. Sinir sistemi uygulanan teknikler ile rahatlar, gevşer ve gerilim atılır. Kişinin bedeni güçlenir ve tüm sistem dengelenir. Orijinal Yoga Sistemi’ni uygulayan kişiler, doğal bir şekilde rahat ve huzurlu olurlar. Sindirim fonksiyonları düzene girer ve rahatsızlıklar giderilir.

Ramazan döneminde oruç tutarak ibadetlerini icra eden kişiler, yemek isteğini bu yüce gaye için engelliyor. Doğal olarak, sinirsel ve psikolojik bir gerilim oluşabiliyor. Sindirim sistemi uzun süre aç kalmaya alışık olmadığı için rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Aynı şekilde oruç bozulurken de birçok kişi sindirim rahatsızlıkları yaşayabiliyor.

Orijinal Yoga Sistemi, oruç sırasında ortaya çıkan bütün bu zorlayıcı yan etkileri ortadan kaldırıyor. Kişi aç kalma hissini rahatlıkla yeniyor. Orijinal Yoga Sistemi ile sindirim sisteminde genel bir denge kuruluyor, açlık gideriliyor. Sinirsel gerilim atılıyor, öfke ve kızgınlık hissedilmiyor. Kişi oruç sırasında kendini daha huzurlu ve rahat hissediyor. İbadetin getirdiği içsel mutluluğun yaşanması kolaylaşıyor. Orucun açılması sırasında, açlık hissedilmediği için ani aşırı yemek yeme söz konusu olmuyor. Sindirim sistemi rahatsızlanmadan, zorlanmadan oruç tutulmasına imkan tanınıyor.

Orucun bedendeki bir diğer etkisi de tansiyonda gözlemleniyor. Oluşabilecek tansiyon dengesizlikleri, baş ağrıları ve baş dönmesi Orijinal Yoga Sistemi sayesinde gideriliyor.



Orijinal Yoga Sistemi çok kuvvetli bir sağaltım aracıdır. Ayrıca uygulanan asanalar (yoga duruşu) ile sahur ve iftarda fazla yeme sebebiyle oluşabilecek fazla kilo sorununun önüne geçilir. İftardan sonra oluşabilecek şişkinlik, mide ve bağırsak sorunları önlenir.

Orijinal Yoga Sistemi’ni düzenli uygulayan kişinin konsantrasyon sorunu ortadan kalkacağından yaptığı ibadetlerden daha fazla verim alır.

Yoga Festivali Programı :

18-19 Haziran, 1 gece 2 gün.

Çalışmalar:

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Büyük Üstad Akif Manaf yönetiminde



18 Haziran Cumartesi

11.00 – Muladhara (Kök) Çakra Çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi

12.30 – Kahvaltı

14.30 – Biyoenerji Çalışması

15.30 – Nefes Çalışması

17.00 – Svadhisthana (Pelvis) Çakra Çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi

18.45 – Akşam Yemeği

20.00 – Tüm Sorulara Cevaplar – Büyük Üstad ile Söyleşi



19 Haziran Pazar

08.00 – Manipura (Karın) Çakra Çalışması - Kararlılığın geliştirilmesi

09.30 – Kahvaltı

12.30 – Meditasyon Çalışması

13.30 – Gevşeme Çalışması

15.00 – Anahata (Göğüs) Çakra Çalışması - Sevginin geliştirilmesi



Yoga matlarınızı ve kalın giysilerinizi getirmeyi unutmayınız.

Tel: 0212 243 96 42 / 0533 251 75 83