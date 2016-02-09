45 Yaşındaki Adam 25 Yıldır Kum ve Çakıl Taşıyla Besleniyor

25 yıldır çerez niyetine kum ve çakıl taşları yiyen 45 yaşındaki adam hiç hastalanmadığını söyledi.

KUM VE ÇAKIL TAŞI YEMEYİ SEVİYORUM

45 yaşındaki adamın bu tuhaf bağımlılığı yaşadığı köydeki inanların kendisine kum adam isminin verilmesine neden oldu. Kum adam, bu alışkanlığı hakkında şunları söyledi: 25 yıldır briket ve kaya parçacıklarını yiyiyorum ve bugüne kadar hiçbir sağlık problemi ile karşılaşmadım. Genç yaşta kum ve çakıl taşı yemeye başladım, bu yüzden bu durum bana normal geliyor. Ayrıca kum içindeki mineraller bana enerji veriyor. Midemde ve dişlerimde hiç bir problem yaşamadım. Dişlerim ile en sert kaya parçasını bile dişleyip çiğneyebilirim.

YEME BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLANIYOR

Adamın yaşadığı Hindistannın Uttar Prades eyaletindeki doktorlar, kum adamın bu alışkanlığının insanlarda yenilmeyen nesnelere karşı iştahını açan pica adlı yeme bozukluğundan kaynaklandığını söylediler.

KOMŞULARININ DUVARLARINI OYUYOR

Hintli adam, kum, çakıl ve briket yeme ihtiyacını karşılamak için komşularının duvarlarını oyduğunu da itiraf etti. Arkadaşları yıllarca adamı bu alışkanlığından vazgeçirmeye çalışsalar da şuana kadar kimse ikna edemedi.

KUMU, ÇAY VE EKMEKLE YİYORUM

Kendisi ile 10 yıldır birlikte çalışan bir iş arkadaşı, Hans Rajın inşaat sırasında briket, kum, çakıl taşı gibi cisimleri yemesi ile tanındığını ve arkadaşını bu alışkanlıktan vazgeçirmenin mümkün olmadığını söyledi. Son olarak tuhaf alışkanlığı hakkında konuşan adam şunları söyledi: Çakıl taşı tadını beğeniyorum ve kumu çay ve ekmekle yiyiyorum. Normal yemek yiyen insanlar çok sık hastalanırken ben bu alışkanlığım sayesinde formumu koruyorum ve asla hastalanmıyorum.



