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50 Yaşındaki Çinli Kadının Güzellik Sırları

50 YAŞINDAKİ ÇİNLİ KADININ GÜZELLİK SIRLARI - Sosyal medya son birkaç gündür, iki kız çocuğu ve bir torun sahibi 50 yaşındaki Çinli büyükanneyi konuşuyor. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 03:14
50 Yaşındaki Çinli Kadının Güzellik Sırları

Sosyal medya son birkaç gündür 50 yaşındaki Çinli büyükanneyi konuşuyor. İki kız çocuğu ve bir torun sahibi Qin Ling, 30 yaşlarının ortasında gibi görüntüsüyle ve düzgün fiziğiyle herkesi şaşırtıyor.

HALA 30LARINDA GİBİ GÖRÜNÜYOR

Çinin Chongqing Province eyaletinde yaşayan Qin Ling, iki kızıyla birlikte Çin yeni yılı nedeniyle düzenlenen bir TV şovuna katıldı ve orada da bütün dikkatleri üzerine çekti. Mamma Mia adlı şarkı ve dans yarışmasında kızlarıyla birlikte sahneye çıkan Qin Ling, 50 yaşına gelip de hala 30larında gibi görünmesinin sırlarını da anlattı.

GECE ÇIPLAK UYUMAK SON DERECE YARARLI

Kızlarının kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Qin Ling, geceleri çıplak uyumanın cildi için son derece yararlı olduğunu anlattı. Sosyal medya son birkaç gündür 50 yaşındaki Çinli büyükanneyi konuşuyor. İki kız çocuğu ve bir torun sahibi Qin Ling, 30 yaşlarının ortasında gibi görüntüsüyle ve düzgün fiziğiyle herkesi şaşırtıyor. Kızlarının kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Qin Ling, geceleri çıplak uyumanın cildi için son derece yararlı olduğunu anlattı.

GENÇLİĞİNİ EVDE HAZIRLADIĞI MASKEYE BORÇLU

Yüzünün yaşından daha genç görünmesini de evde hazırladığı maskeye borçlu olduğunu söyleyen Qin Ling, salatalık, bal ile hazırladığı maskenin cildini pürüzsüz hale getirdiğini sözlerine ekledi. Ling, iki kızını da yalnız başına büyüttüğünü de anlattı. Kocası kendilerini terk ettiğinde kızlarının birinin 8 diğerinin 2 yaşında olduğunu anlatan Ling, çok güç koşullarda kızlarını bugünlere getirdiğini belirtti.


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