56 Yaşındaki Model Genç Kızlara Taş Çıkardı

Moda dünyasında işleyiş değişiyor. Artık en ünlü kampanyalarda sadece gencecik, sıfır beden modeller değil, her yaşta ve her beden ölçüsünde modeller kameralar karşısına geçebiliyor. Bir zamanlar dünyanın en ünlü iri beden modelini ancak 20 kilo verdikten sonra sayfalarına konuk eden Sports Illustrated bu kez 56 yaşında gri saçlı bir model ile çalıştı.

GRİ SAÇLI BİKİNİ MODELİ

İngiliz Nicola Griffin, bu geleneksel kampanya için poz veren en yaşlı model olarak tarihe geçti. Üstelik sadece iki yıldır profesyonelce bu işi yaptığı halde. Sports Illustrated bikini özel sayısı kapsamında hazırlanan Herkes İçin Mayo kampanyasında poz veren Nicole Griffin "Umarım kadınlar bu kampanya sayesinde hangi yaşta ve hangi beden ölçüsünde olurlarsa olsunlar harika görünebileceklerini bir kez daha anlarlar." diye konuştu.

O GÖRÜNTÜLERDEN SIKILDIK

İki yıl önce gri saçlı model arayan bir kampanya için seçilen ve bu sayede modelliğe başlayan Griffin "Bu, sadece 20 yaşında ve uzun boylu olmakla ilgili değil. O görüntülerden sıkıldık zaten." diye de ekledi.