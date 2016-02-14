58 Kilo Veren Obez Kadın Bikini Güzeli Seçildi

Çok değil bundan sadece bir yıl kadar önce tam 122 kiloydu Conner Rensch. Ama bu kadar kısacık zamanda incecik bir kadına dönüştü. Üstelik katıldığı bikini yarışmasını kazandı. Hem de karın bölgesinde kilo vermekten kaynaklanan deri çatlaklarına rağmen.

KENDİSİNİ BİLDİ BİLELİ KİLOLUYLU

ABDnin Nebraska eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Conner Rensch, kendini bildi bileli kiloluydu. Morbid obez olan Rensch, bu yüzden okul hayatında da zor günler geçirdi.

Sürekli olarak arkadaşlarının alaylı sözlerine maruz kalan genç kadın aslında kendisi de görüntüsünden çok memnun değildi.

KENDİMİ SÜREKLİ AÇ HİSSEDİYORDUM

Genç kadın o günleri "Annem benim küçükken de yemek yemeyi sevdiğimi söylerdi. Kendimi sürekli aç hissediyordum. Eğer çok yersem kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyordum. Okulda hem kızlar hem erkekler benimle alay ederdi. Bana durmadan ne kadar şişman ve çirkin olduğumu söylerlerdi. Hatta bir keresinde okuldan bir kız bana kendimi öldürmem gerektiğini söylemişti." diye anlattı.

ÜNİVERSİTEDEYKEN DEĞİŞMEYE KARAR VERDİ

Ama üniversitedeyken birden artık değişmesi gerektiğine karar verdi genç kadın. Bir özel spor eğitmeniyle çalışmaya başladı bunun için de. Sıkı bir rejim ve zorlu bir çalışma sonunda üç hafta içinde 10 kilo zayıfladı. Ona bu zorlu yolculuğunda bir özel antrenör ve beslenme uzmanı da destek verdi. Bundan sonra da yaşam ve beslenme tarzını tamamen değiştirmesi gerektiğine karar verdi. Bunca adanmışlığın, inancın ve sıkı çalışmanın sonucunda da tam 58 kilo verip 64 kiloya kadar indi.

BİKİNİ YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Conner Rensch, katıldığı bikini yarışmasındaysa birincilik ödülünü evine götürdü. Rensch, ne kadar kısa bir zamanda nasıl bir mucize gerçekleştirdiğini de Instagram fotoğraflarıyla gözler önüne serdi.

AYNIYIM AMA SADECE DAHA SAĞLIKLI VE MUTLUYUM

Genç kadın bu konu hakkında "Aslında ben yine aynı kızım." diyor. "Ama daha sağlıklı ve mutluyum. Kiloluyken çekilen fotoğraflarına baktığımda onlar beni üzüyor ve o zamanlar nasıl hissettiğimi hatırlatıyor. Depresyonla ve yeme isteğimde başa çıktım. Ama aynı zamanda o kızla da duyuyorum."





