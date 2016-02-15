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AB Konseyi Başkanı: Göçmen Krizi ve İngiltere Meselesi AB’yi Dağıtabilir

AB KONSEYİ BAŞKANI: GÖÇMEN KRİZİ VE İNGİLTERE MESELESİ AB’Yİ DAĞITABİLİR - AB Konseyi Başkanı, birliğin önündeki 2 büyük krizin İngiltere’nin ayrılması süreci ve göçmen krizi olduğunu belirtti ve bu sorunlar iyi yönetilemezse AB’nin dağılabileceğini söyledi. SonDakika.com 15 Şubat 2016 Pazartesi

15 Şubat 2016 Pazartesi 14:17
AB Konseyi Başkanı: Göçmen Krizi ve İngiltere Meselesi AB’yi Dağıtabilir

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Perşembe günü yapılacak AB Zirvesi öncesinde Romanyada Cumhurbaşkanı Klaus İohannis ile Bükreşte bir araya geldi. Tusk, ABnin önündeki iki büyük krizin İngilterenin ayrılması süreci ve göçmen krizi olduğunu belirtti ve bu sorunlar iyi yönetilemezse ABnin dağılabileceğini söyledi.

"KIRILGAN BİR SÜREÇ"

İngilterenin ABden ayrılma tehlikesine dikkat çeken Tusk, "Bu, kırılgan bir süreç ve nazikçe ele alınmalı. Kırılırsa bir daha birleştirilemez." dedi.

"ABNİN GELECEĞİ TEHLİKEDE"

İngilterenin ABden ayrılmamak için talep ettiği reformlara da dikkat çeken Donald Tusk, "ABnin geleceği tehlikede. Avrupa değerlerinden taviz veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Tusk ayrıca Avrupaya göçlerin Türkiye ile varılan anlaşma ile gözle görülür şekilde azalacağı ve daha kontrollü olacağına dikkat çekti.

"YASA DIŞI GÖÇLER SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı İohannis ise "Schengen alanını korumak Avrupadaki bütün ülkelerin ortaklaşa çözmesi gereken bir konudur. Yasa dışı göçler sorun olmaya devam etmektedir. Bunun önüne etkili bir politika ile geçilmelidir." dedi.


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