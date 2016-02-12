ABD Esad’a yanıt Verdi: Kandırmışlar

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner "Eğer Esad, Suriyedeki savaş için askeri bir çözüm olduğunu düşünüyorsa kandırılmıştır" dedi.

ESAD YEMİN ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Almanyanın Münih kentinde yapılan Suriye toplantısından "şiddetin durdurulması" kararı çıkmasının ardından Esad başkent Şamda AFPye konuşmuştu. Esad, ülkenin tamamını geri almaya yemin ettiğini açıklamış, bölgesel aktörlerin dahil olması sebebiyle bunun zaman alacağını ve ağır bir bedeli olacağını söylemişti.