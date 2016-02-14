ABD, Sevgililer Günü İçin 20 Milyar Dolar Harcayacak

Amerikan halkının bu yıl Sevgililer Günü için toplam 19,7 milyar dolar harcama yapması öngörülüyor.

KİŞİ BAŞI ORTALAMA HARCAMA 146 DOLAR

ABD Ulusal Perakendeciler Birliğinin (NRF) 7 bin 293 kişiyle yaptığı ankete göre, ABDde çiçek, mücevher, takı, şekerleme, çikolata ve benzeri ürünlere geçen seneki Sevgililer Gününde kişi başına ortalama 142 dolar harcanırken, bu yıl bu tutar 146 dolara yükselecek.

TAKI VE MÜCEVHERLERE 4,4 MİLYAR DOLAR

ABDli tüketicilerin yüzde 50si sevgililerine şekerleme ve çikolata ürünleri alarak toplam 1,7 milyar dolar harcaması bekleniyor. Sevgililer Gününü restoranda veya dışarıda kutlamayı planlanlayan yüzde 38lik kısmın ise yaklaşık 4,5 milyar dolar harcama yapması tahmin ediliyor. Ankete göre, Amerikalılar takı ve mücevherlere toplam 4,4 milyar ödeyecek. ABD halkı, toplam 1,1 milyar dolar tebrik kartlarına, 1,9 milyar dolar çiçeğe, 2 milyar dolar da giyime harcayacak.

PETROL FİYATLARI ETKİLEDİ

NRF Başkanı ve CEOsu MatthewShay, yaptığı yazılı açıklamada, ucuz petrol fiyatları sayesinde ortalama tüketicinin satın alma gücünü artırdığına işaret ederek harcamalardaki yükselişin ABD ekonomisine katkı yapacağını savundu.