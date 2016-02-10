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Ahlaksız Teklifi İfşa Eden Sunucu Ülkeden Kaçtı

AHLAKSIZ TEKLİFİ İFŞA EDEN SUNUCU ÜLKEDEN KAÇTI - İran’da devlet kanalında sunuculuk yapan Şina Şirani, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen kanal müdürlerini ifşa ettikten sonra ülkeden ayrıldı. SonDakika.com 10 Şubat 2016 Çarşamba

10 Şubat 2016 Çarşamba 03:08
Ahlaksız Teklifi İfşa Eden Sunucu Ülkeden Kaçtı

İranda devlet kanalı Press TVde sunuculuk yapan Şina Şirani, kendisiyle cinsel ilişkiye girmek isteyen kanal müdürlerini ifşa ettikten sonra ülkeden kaçtı.

SES KAYITLARI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Şirani, cuma günü sosyal medya üzerinden, haber müdürlerinden Hamid Rıza Emadinin kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinin kayıtlarını yayınlamıştı. Emadi telefonda, Şiraniye programdan sonra evine gelmesini teklif ediyor.


TEKLİFİ REDDEDİNCE...

Şirani teklifi reddedince de telefon seksi yapmayı öneriyor. Haberin duyulmasının ardından Press Tv yönetimi, Emadi ve diğer müdürün işlerine son verildiğini açıkladı.


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