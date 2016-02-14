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Aşk Acısı Çeken Fil Ortalığı Birbirine Kattı

AŞK ACISI ÇEKEN FİL ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI - Çin’de sevgilisinin ilgisini kaybeden bir fil, doğal koruma alanındaki otomobilleri parçaladı. SonDakika.com 14 Şubat 2016 Pazar

14 Şubat 2016 Pazar 08:22
Aşk Acısı Çeken Fil Ortalığı Birbirine Kattı

Çinde aşk acısı çeken bir fil ortalığı adeta birbirine kattı. New York Postun haberine göre; sevgilisinin ilgisini kaybeden kederli fil, doğal koruma alanındaki otomobilleri parçaladı.

KUR YAPMA GİRİŞİMLERİ BAŞARIZLIKLA SONUÇLANDI

Yetkililer, filin başarısız kur yapma girişimlerinin ardından Çinin kuzeyindeki bir doğal koruma alanında dolaştığını ve akabinde otoban kenarında park halinde duran otomobillerle oynamaya başladığını açıkladı. Filin bazı araçlara hafif derecede zarar verdiği belirtildi. Xishuangbanna Yönetiminden yapılan açıklamada, dişi filin son günlerde erkek bir fili elinden kaçırdığı aktarılırken, filin çevrede toplanan turistlere zarar vermediği ifade edildi, araçları zarar gören vatandaşlara ise tazminat ödeneceği aktarıldı.

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